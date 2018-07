Rusko musí vysvětlit, co přesně se stalo, uvedl britský ministr vnitra k novým případům otravy novičokem

LONDÝN Británie se kvůli nové otravě nervově paralytickou látkou v Británii poradí se svými partnery o možné reakci vůči Rusku. Před poslanci to ve čtvrtek řekl britský ministr vnitra Sajid Javid. Uvedl také, že dva britští občané, kteří byli o víkendu nalezeni v bezvědomí v Amesbury byli otráveni stejným typem látky jako v březnu dvojí agent Sergej Skripal a jeho dcera. Z této otravy viní Londýn Moskvu.

Ministr vnitra ve čtvrtek ráno předsedal jednání vládní krizové komise o nejnovější otravě nervovou látkou v Británii. „Nechceme dělat ukvapené závěry, ale pokud se prokáže, že ruský stát je zodpovědný i za tento incident, pak samozřejmě zvážíme další postup,“ sdělil v dolní komoře parlamentu Javid.



Javid také řekl, že Rusko musí „vysvětlit, co se přesně stalo“. Z jeho projevu ale nevyplývá, zda tím míní nejnovější incident. „Stejně jako jsme to udělali minule, i nyní se poradíme se svými zahraničními partnery ohledně posledního vývoje. Oči celého světa směřují nyní k Rusku, a to nejen kvůli mistrovství světa ve fotbale. Je načase, aby ruský stát vysvětlil, co se přesně stalo,“ uvedl Javid.

Podle poslance Richarda Benyona „Rusko v souvislosti s tímto incidentem spustí dezinformační kampaň“. Benyon se zeptal Javida, zda britská vláda zajistí, že se lidé dozvědí pravdu. Britský ministr vnitra s poslancem podle listu The Guardian souhlasil a řekl, že to zajistí. Javid také uvedl, že na vyšetření nynější otravy dvou britských občanů pracuje 100 detektivů protiteroristické jednotky.

Britský pár - 45letý Charlie Rowley a 44letá Dawn Sturgessová - byl nalezen v sobotu v bezvědomí v domě ve městě Amesbury. To leží nedaleko Salisbury, kde byli 4. března objeveni otrávení bývalý ruský dvojí agent Sergej Skripal a jeho dcera. Oba otravu přežili.

Javid ve čtvrtek řekl, že i Rowley a Sturgessová byla vystaveni působení stejné nervově paralyzující látky jako bývalý ruský agent a jeho dcera.