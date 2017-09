Telefonický terorismus. Kvůli falešným bombovým útokům se evakuují tisíce lidí

MOSKVA/PRAHA Radnice a čtyři obchodní centra v Jaroslavli, moskevská redakce listu Izvestija nebo třeba bar Kamčatka. Ze všech těchto míst byli během týdne evakuováni lidé. Prchali před falešnou bombovou hrozbou. Ohrozí hackeři MS v Rusku?

Doposud neznámá hackerská skupina vyvolala v Rusku hysterii, která se jako vlna převalila zemí od východu na západ. V úterý agentura RBK označila s odvoláním na ruské ministerstvo vnitra hackery za nejpravděpodobnější pachatele telefonického terorismu.



Podle anonymního policejního zdroje v řadě případů telefonoval anonym z Bruselu. Důkazy o tom měly být předloženy na zvláštní meziresortní schůzi, jejíž závěry zůstávají pro veřejnost utajeny.

V ruských médiích se už ale objevují úniky z jednání. Obrovské množství telefonátů se podařilo uskutečnit pachatelům s pomocí speciálního počítačového programu. Ten podle zvláštního klíče vybírá čísla nejrůznějších institucí a objektů důležitých pro fungování infrastruktury země.

K uskutečnění hovorů byly použity IP-telefony. Federální bezpečnostní služba zjistila, že například v Moskvě na centrálu rychlé pomoci za 15 minut přišlo 18 telefonických hrozeb o zaminovaných školách. Všechny telefonáty byly údajně z Bruselu.

„Cílem těchto útoků je přímé obohacení se hackerské skupiny, jejíž představitelé budou požadovat za zastavení výhrůžek velké sumy peněz,“ cituje RBK svůj zdroj. Populární Komsomolskaja pravda ale včera zopakovala, že telefoničtí teroristé volají z Ukrajiny. Novináři se odvolávají na své zdroje v tajných službách. Anonymové sice prý telefonují z více míst po celém světě, ale organizována byla celá akce „kyberarmádou“ Ukrajiny.

Mezitím telefonické útoky v Rusku pokračují i po víkendové smršti anonymních telefonátů. V úterý anonym oznámil zaminování obchodních středisek Atrium, Evropejskij a Metropolis. Návštěvníci i personál všech tří objektů byli evakuováni. Podobné „cvičení“ zažili i v dalších ruských městech, v Krasnodaru, Kotělnikach, ve Voroněži, v Rostově na Donu. V Jekatěrinburku evakuovali pro změnu cirkus. Včera se do pohybu dala kromě Moskvy i půlka Jaroslavle.

Desetitisíce evakuovaných

Podle generála FSB Alexandra Michajlova jsou současné telefonické útoky možnou předzvěstí toho, co se může v Rusku dít během MS 2018 ve fotbale. Mezi městy, která byla nyní postižena, jsou i ta, kde bude probíhat mistrovství. Pokud by skutečně někdo chtěl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi zkazit sportovní svátek, podle expertů se mu to může poměrně snadno podařit. Ruské tajné služby nyní musejí vyvinout obrovské úsilí, aby zabránily chaosu a panice během fotbalových utkání v případě, že by někdo systematicky informoval o uložených bombách.

Telefonický terorismus nebývalých rozměrů začal v Rusku vyhánět desetitisíce lidí z nejrůznějších budov 10. září. První telefonát mířil do Omska, kde anonym oznámil, že bomby jsou v několika obchodních centrech. Žádné nálože ale nalezeny nebyly. Následovaly „zaminované“ školy v Ufě, administrativní budovy v Rjazani, kina v Čeljabinsku, radnice v Brjansku, Novosibirsku i Jekatěrinburgu. Vždy šlo o planý poplach. Za jediný den bylo třeba evakuováno 21 tisíc osob.

Neustálými evakuacemi a přerušováním práce v řadě institucí, výjezdy záchranných složek a pohotovostí přišla země o stovky milionů rublů. Lidé jsou rozpolcení. Na sociálních sítích se šíří zaručené zprávy o speciálních cvičeních bezpečnostních a záchranných složek, někteří vyzývají k bojkotu výzev k evakuaci, jiní viní z telefonického terorismu „západní síly“ – Ukrajinu nebo ruskou opozici.