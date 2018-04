Agresivní Rusko se nedá ignorovat. A vydání Nikulina? Nevidím souvislost s politikou, říká velvyslanec USA

Nedávné vydání ruského hackera ke stíhání do USA bylo podle amerického velvyslance v Praze Stephena B. Kinga v souladu se zákonem a byl to důkaz přátelství obou zemí. To mohou prohloubit i čilé obchodní aktivity. Ještě letos by chtěl do Česka přivést dva nové investory z USA.

LN: Proč bylo vydání Jevgenije Nikulina pro americkou vládu tak důležité?

Nemyslím, že to bylo důležité jen pro americkou vládu. Důležité to bylo i pro vládu českou. Možná jste mě už slyšeli říci, že první a nejdůležitější věcí je přátelství. A přátelé jsou přátelé, pokud si důvěřují, sdílejí společné hodnoty a ctí vládu práva. Pan Nikulin byl v USA obviněn, že vážným způsobem porušil zákony. Když opustil svou zemi a odjel z Ruska, obrátili jsme se na Interpol. Když se objevil v Praze, zdejší úřady na to zareagovaly. Pak bylo záležitostí české vlády, aby jednala v souladu s vlastními zákony.

Byli jsme si jisti, že tak učiní. Pan ministr Robert Pelikán jasně řekl, že to, co udělal, bylo naprosto v souladu se zákonem. Počkal na soudní řízení, pak na odvolání, a když případ přišel na jeho stůl, vyslal jasný signál, že jeho rozhodnutí bude vycházet ze závažnosti zločinů, které uvedly obě země, az toho, kdo podal žádost o vydání jako první. V souladu s tímto právním přístupem a v souladu se zákony byl pan Nikulin vydán do Spojených států, kde bude čelit podobně spravedlivému procesu.

LN: Je Nikulinův případ nějakým způsobem spojen s aktivitami Ruska, jako je údajné ovlivňování amerických prezidentských voleb?

Neznám všechny důkazy předložené proti němu ministerstvem spravedlnosti, ale nemyslím si to. Domnívám se, že obvinění vznesená proti němu jsou spojena výlučně s jeho údajným hackerským útokem proti třem firmám ze Silicon Valley.

LN: Takže v tom nevidíte souvislost s politikou?

Nevidím.

LN: Bílý dům i váš ministr spravedlnosti už ocenili Českou republiku. Naopak od mluvčího českého prezidenta zaznělo, že vydání ve skutečnosti pomohlo těm americkým politikům, kteří jsou proti Donaldu Trumpovi. Je tomu tak?

Domnívám se, že pan Nikulin nesehrál roli ve vyšetřovaném případu údajné nezákonné dohody (mezi prezidentem Trumpem a ruskými agenty – pozn. red.). Myslím, že tvrzení mluvčího českého prezidenta nejsou správná.

LN: Ministr Pelikán připustil, že na něj vyvíjel nátlak prezident Zeman, aby rozhodl ve prospěch ruské žádosti. Mluvil jste o této věci vy osobně s někým z prezidentské kanceláře? A jaký je váš názor na postoj českého prezidenta?

Nejprve musím říci, že jsem o této věci s nikým z prezidentské kanceláře nemluvil. Ministr Pelikán jednal korektně v rámci své odpovědnosti a pravomocí. Závažnost kriminálních činů spáchaných panem Nikulinem je odlišná. V Rusku byl v roce 2009 obviněn z krádeže tří nebo čtyř tisíc dolarů. V USA byl obviněn z hackerského útoku na tři společnosti, které to stálo stovky milionů dolarů. Rozdíl v závažnosti těchto dvou zločinů je markantní. V okamžiku, kdy se pan Nikulin ocitl v české vazbě, podali jsme žádost o vydání, a teprve poté požádali o jeho vydání i Rusové. Zajímavé je, že podle Rusů porušil zákon v roce 2009 a pak žil v Moskvě osm nebo devět let doslova pod nosem úřadů, a ty nic neudělaly.

LN: Názor Hradu je, že nebylo správné vydat ho do USA…

Nevím, jak je možné argumentovat proti zákonnému procesu, který uplatnila vaše vlastní vláda.

LN: Nikulinovo vyhoštění ocenil také šéf Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Intervenoval nějak v této věci během svého pobytu v Praze?

Neřekl bych, že intervenoval. Paul přijel s rodinou na dovolenou a já jsem ho přesvědčil, aby mi dal pár dní na oficiální setkání. Během schůzek s českými představiteli se hovořilo o několika tématech. Nikulin byl jedním z nich, ale mluvilo se také o výdajích na obranu v NATO na úrovni dvou procent HDP či o tendru na helikoptéry Bell. O tom všem se diskutovalo.

V rozhovoru pro LN ambasador predikoval i návštěvu vysoce postaveného českého politika v Bílém domě. Prezident Miloš Zeman to ale zřejmě nebude. A proč se český prezident nesetkal s šéfem Sněmovny reprezentantů Paulem Ryanem? Celý rozhovor najdete v dnešním vydání Lidových novin.