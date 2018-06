Rusko se podle Putina rádo vrátí do někdejšího uskupení G8

ČCHING-TAO (ČÍNA) Rusko si nezvolilo vystoupení z uskupení ekonomicky nejrozvinutějších zemí světa, které nyní tvoří skupinu G7, a je ochotno se vrátit. V Číně to v neděli řekl ruský prezident Vladimir Putin. V Kanadě v sobotu skončil summit G7 a americký prezident Donald Trump je toho názoru, že by se Rusko mělo do tohoto seskupení vrátit a měl by být obnoven formát G8.

Rusko bylo ze skupiny vyřazeno kvůli okupaci Krymu v roce 2014. „My jsme nevystoupili, budeme rádi, když všechny uvítáme v Moskvě,“ odpověděl Putin na otázku o možném návratu Ruska do G8. Ruský prezident, který je nyní na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), prohlásil, že v kupní síle toto uskupení již převyšuje G7. Členy SCO jsou Čína, Rusko, Indie, Pákistán, Uzbekistán, Kazachstán, Tádžikistán a Kyrgyzstán.



Skupině G7 ruský prezident doporučil, aby začala „skutečně spolupracovat“ a zanechala „žvatlání“ - v této souvislosti připomněl nedávnou kauzu někdejšího ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije, z jejichž otravy v anglickém Salisbury Západ obviňuje Moskvu.

„Pokud jde o destabilizující činnosti, tak stejně jako u některých dalších událostí všichni projevili solidaritu s Londýnem ohledně známého případu v Salisbury, ale opět nebylo řečeno nic konkrétního. Vše se uvádí s velkou mírou pravděpodobnosti a solidarita tak vzniká na vratkém základě. Myslím, že je třeba skončit s veškerým tímto vynalézavým žvatláním a přejít ke konkrétním otázkám reálné spolupráce,“ citovala Putina ruská tisková agentura TASS.

Ruský prezident mimo jiné poznamenal, že souhlasí s Trumpem v názoru na existující riziko nových závodů ve zbrojení.

Šéf Kremlu se vrátil rovněž k otázce svého možného osobního setkání s americkým protějškem, když řekl, že je na takovou schůzku přichystán a že záleží na připravenosti Washingtonu.

V minulých dnech se hovořilo o tom, že americko-ruský summit může být v létě ve Vídni. Kreml zatím pouze potvrdil, že rakouská metropole je jedním z míst, o němž se uvažuje.