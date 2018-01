Rusko špehuje systémy britské infrastruktury, tvrdí ministr. Prý hrozí tisíce úmrtí

LONDÝN Britský ministr obrany Gavin Williamson obvinil Moskvu, že zkoumá strategickou infrastrukturu Británie a mohla by podniknout útok například na její energetickou síť, který by způsobil "tisíce a tisíce a tisíce úmrtí". Ministr to řekl v rozhovoru s deníkem The Daily Telegraph. Ruské ministerstvo obrany v reakci uvedlo, že Williamson pravděpodobně přišel o soudnost.

Podle Williamsona Moskva důkladně zkoumá klíčovou infrastrukturu Británie a to, jak je napojená na dodávky energie z kontinentální Evropy. Sleduje tím prý vytvoření „paniky“ a „chaosu“. Kreml je schopen činů, které by kterýkoli jiný stát považoval za zcela nepřijatelné, pokračoval ministr obrany.



Podle agentury AFP jde o nezvykle poplašný tón od britského politika v takto významné pozici. Varování ministra zaznívají ve chvíli, kdy začíná pětiměsíční období hodnocení bezpečnostní situace, přičemž resort obrany se v jeho rámci snaží předejít snížení financí na svou činnost.

Moskva se prý bude snažit poškodit britskou ekonomiku

Williamson označil Rusko za „opravdovou hrozbu,... jíž v tuto chvíli země čelí“. Šéf generálního štábu Nick Carter tento týden varoval, že Británii se příliš nedaří držet krok s ruskými schopnostmi. Šéf Národního střediska kybernetické bezpečnosti Ciaran Martin zároveň uvedl, že Rusko už v průběhu uplynulého roku provedlo útoky na britská média, telekomunikace a energetiku.

„Plán Rusů nebude vylodění v South Bay ve Scarborough a na plážích v Brightonu,“ uvedl Williamson. Moskva se prý bude snažit poškodit britskou ekonomiku a roztrhat její infrastrukturu na kousky, což nakonec způsobí „tisíce a tisíce a tisíce úmrtí“ a zároveň v zemi vyvolá „totální chaos“.

„Je pravděpodobné, že ztratil pojem o rozumu,“ citovala agentura RIA Novosti reakci mluvčího ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova. Podle něj se Williamson pouze snaží pozvednout své akcie a tvrzení o ruské hrozbě jsou prý „hodny komediálního uskupení Monty Python“.