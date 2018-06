Ryan Gosling míří na Měsíc. Filmová biografie Neila Armstronga se představuje ukázkou

LOS ANGELES/PRAHA „Musíme začít úplně od začátku. Musíme selhávat tady na zemi, aby oni nemuseli selhat tam nahoře.“ Že byla cesta za dobytím Měsíce řádně trnitá, naznačuje první ukázka snímku První člověk (First Man) oscarového režiséra Damiena Chazella. Napínavý snímek se již teď jeví jako herecký koncert pro herce Ryana Goslinga. Snímek zamíří do českých kin 11. října.

„Není to jen další výlet, Neiele. Není to jako kdybys šel do práce,“ říka vyděšená manželka astronauta Neila Armstronga (Ryan Gosling) svému muži. „Myslíš, že se vrátíš?“ ptá se ho zase syn. Z napínavé první ukázky je patrné, že se Chazelle velmi odchýlil od svého předloňského romantického muzikálu La La Land. Ryanu Goslingovi je ale pravděpodobně role vesmírného průkopníka ušita namíru, neboť je mu podobný fyzicky a mimiku si nastudoval výborně. Napětí se bude dát krájet. Zvlášť, když celým světem sledovanou expedici čekají nenadálé problémy.

Snímek První člověk (First Man) se podle dostupných informací má sice zabývat také cestou na Měsíc, ale jádro příběhu bude tvořit Armstrongova cesta vesmírnou přípravkou od NASA. Snímek je založen na knížce First Man: The Life of Neil A. Armstrong (První muž: Život Neila A. Armstronga) publicisty Jamese R. Hansena. Dobově bude snímek zasazen mezi roky 1961 až 1969.

Hlavní roli obsadil herec Ryan Gosling. Pro toho nejde o první spolupráci s Damienem Chazellem - Chazellův snímek La La Land, kde Gosling ztvárnil také hlavní roli, si odnesl čtrnáct nominací na Oscara a šest z nich proměnil. Kromě Ryana Goslinga se diváci budou moct těšit na Claire Foyovou, Coreyho Stolla, Kylea Chandlera a Jasona Clarkea.

Josh Singer, scenárista snímku, v dubnovém rozhovoru pro The Boston Globe sdělil, že v případě Prvního člověka nepůjde o klasickou biografii. Chazellův tým se chtěl soustředit hlavně na drásavé a náročné momenty astronautského výcviku a tak vzniká spíše akční film. „Pokud váš srdeční tep neproskočí stropem a nebudete se celou dobu držet okraje vaší sedačky, tak mě to hodně překvapí,“ dodal Singer. Josh Singer stojí za filmy jako je dokument Spotlight (za ten získal Oscara), nebo drama Akta Pentagon: Skrytá válka.