ŽIVĚ: Rusové nesdílí naše hodnoty, my s vámi zůstaneme. Třetí nejdůležitější muž USA před poslanci

„Rusové šíří dezinformace, podílí se na kybernetických útocích a nesdílí naše hodnoty a zájmy,“ řekl předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan v české dolní komoře. Podle něj se Rusko snaží podkopat společně sdílené hodnoty a zasít rozkol mezi spojence. S předsedou Vondráčkem by pak měli podepsat společnou deklaraci, jež mimo jiné odkazuje na vznik samostatného Československa před 100 lety a americký podíl na něm.

Ryan při proslovu ocenil angažmá Česka v zahraničí. „Jste aktivní v koalici v boji proti islámskému státy. Vy jste nejen pomohli, ale stali jste se součástí snah umožnit, aby se Iráčané mohli vrátit domů,“ řekl politik.



Ryan také poděkoval Česku za angažmá v NATO a potvrdil americký závazek kolektivní obrany pro všechny členy aliance. Ocenil Také vyhoštění tří ruských diplomatů.



„Amerika s vámi byla prvních sto let a bude s vámi dalších 100 let. Bůh vám žehnej,“ zakončil projev Ryan. Pak se přesunul na tiskovou konferenci.

Také zde nešetřil ostrou kritikou na adresu Ruska. To se podle něj vměšuje do politiky ostatních států. „Směřuje to k ohrožení suverenity. Proto chceme, aby Česká republiky stála po boku USA,“ řekl Ryan.

V Senátu se Ryan zúčastní konference s názvem Role Spojených států amerických v evropské bezpečnostní architektuře - 100 let poté. Už v pondělí se Ryan setkal s premiérem Andrejem Babišem (ANO).



Ryan se předtím zúčastnil debaty se studenty, na kterém ocenil těsný vztah Spojených států a Evropské unie. Upozornil také na to, že sociální sítě mohou posilovat neshody mezi názorovými proudy ve společnosti. Po diskusi, která byla určená pro studenty a akademiky, se Ryan přesunul do Poslanecké sněmovny, kde jednal s jejím předsedou Romanem Vondráčkem (ANO). Třetí nejvyšší představitel Spojených států promluví také na plénu Sněmovny a zúčastní se konference v Senátu.



V dopolední debatě Ryan zdůraznil, že USA s Evropou společně reprezentují demokracii, sdílí stejné hodnoty a tradice a jejich historie je provázaná. K vlivu sociálních médií poznamenal, že mohou přispívat k polarizaci společnosti. Varoval také před tím, že prostřednictvím sítí se rychleji šíří dezinformace.



Podle zjištění ČTK se studenti na uzavřeném fóru ptali Ryana mimo jiné na americký postoj k postupu Turků vůči Kurdům v Sýrii. Ryan v odpovědi podtrhl fakt, že v Sýrii se daří zatlačovat Islámský stát (IS). Uzavřená debata trvala přibližně 40 minut a zúčastnily se jí více než dvě stovky lidí.