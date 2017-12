‚Rychlé a neformální občerstvení? Češi zkouší rádi nové věci‘

Síť restaurací Vapiano má za sebou léta rychlého růstu a působí už v desítkách zemí. Nyní přichází i do Česka, první dvě pobořky jsou již otevřené. „Myslíme, že i český zákazník naši nabídku ocení. Rychlá neformální kuchyně je velmi úspěšná po celém světě, nevidíme jediný důvod, proč by to nemělo být stejné v Praze,“ říká šéf restaurací Vapiano Mario Bauer.

Lidovky.cz: Restaurace Vapiono slaví úspěch po celém světě, teprve nyní se otevřely dvě i v Praze. Proč to tak dlouho trvalo?

Je to celé o lidech, kontaktech, lokálním know how a tedy i o partnerovi. Ten správný si nás naštěstí nakonec vždycky najde. V Čechách a na Slovensku se jím stala rodin Benčíkových a naše spojení vnímám velmi dobře. Regionu střední a východní Evropy věříme, takže z Prahy, kde jsme nedávno otevřeli téměř současně dvě restaurace – na Chodově a v Quadriu – máme upřímnou radost. První reakce našich hostů jsou velmi pozitivní a povzbudivé. Potvrzují naše rozhodnutí.

Lidovky.cz: Jací jsou Češi strávníci? Mají nějaké specfické nároky?

Myslíme, že i český zákazník naši nabídku ocení. Rychlá neformální kuchyně je velmi úspěšná po celém světě, nevidíme jediný důvod, proč by to nemělo být stejné v Praze. Na základě naší krátkodobé zkušenosti bych řekl, že český host je otevřený a rád zkouší něco nového.

Lidovky.cz: Restaurace jste postavil na dvou základních věceh - čerstvá kuchyně - jídla připravená přímo před hosty a role obsluhy. Myslíte, že to je to, po čem lidé v restauraci touží především?

Čerstvost, prostředí, poměr cena kvalita a hlavně záliba v detailech – to vše má za cíl dopřát našim hostům výjimečný, přitom časově i finančně dostupný, gastro-zážitek. Z toho důvodu jsme také pyšní na naše Vapianisti, kteří jsou srdcem a duší našeho konceptu. Zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu. Pohostinnost je v našem konceptu zásadní. Máme speciální výcvik a školící program na výběr vhodných zaměstnanců, Vapianistů, a jejich zácvik. V Čechách se nám podařilo najít a najmout kolem 80 lidí, se kterými jsme spokojení.

Lidovky.cz: Zaměstnáváte v Česku cizince, kteří česky nemluví. Myslíte, že to restauraci neuškodí?

Jsme mladá, globální a kosmopolitní značka, tak chceme, aby nás lidé vnímali. Snažíme se vytvářet multikulturní prostředí - neděláme rozdíly mezi národnostmi. A to, že zaměstnáváme cizince? To jen odráží situaci na českém pracovním trhu, kde je aktuálně nedostatek pracovní síly.

Lidovky.cz: Jak vybíráte české dodavatele?

Na prvním místě je kvalita. Pracujeme s lokálním dodavatelem, ale také s naším ověřeným hlavním dodavatelem v rámci Evropy. Každá surovina prochází speciální ochutnávkou a je schválená naším mezinárodním týmem. Takto jsme schopní zajistit stejně vysokou kvalitu v téměř 200 Vapianech po celém světě.

Lidovk.ycz: Jídla se pohybují kolem 150 korun, co všechno nabízíte?

Máme širokou nabídku pasty, pizzy, rizota, salátů, předkrmů a sladkostí. Stejně tak si ale můžete vytvořit vlastní jídlo, protože máte svého osobního kuchaře, který uvaří, cokoliv si jen bude host přát.