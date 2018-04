Rýsuje se vládní pakt ANO s ČSSD: Hamáček na vnitro, Poche na zahraničí

PRAHA Přichází den D, kdy se mohou posunout jednání o vzniku koaliční vlády ANO a ČSSD podporované KSČM. Průběh jednání je od pondělního setkání předáků hnutí a sociální demokracie zahalen tajemstvím a mlhou. LN v pátek ráno hovořily se dvěma zdroji blízkých vedení ČSSD a ANO, z nichž vyplývá, že strany by se měly na koalici dohodnout.

Souhlas prý padl již i na několika resortech. Ministerstvo vnitra, tedy úřad, o který se vedou nejtvrdší boje, by měl řídit předseda ČSSD Jan Hamáček. Ministrem zahraničí se má stát europoslanec Miroslav Poche. Jejich jména podle zdrojů LN jsou již „jistota“.



Pocheho instalace je důležitá z hlediska vnitřního chodu sociální demokracie, Poche totiž ovládá klíčovou pražskou organizaci, která by následně ve straně sehrála důležitou roli při přesvědčování straníků o správnosti rozhodnutí vstoupit do vlády řízené trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem, což se řadě oranžových straníků zajídá. Poche je prozápadně orientovaný politik, zároveň umí mluvit s tuzemskými manažery a obchodníky, kteří se v uplynulých letech pustili do spolupráce s čínskými finančníky – zejména skupinou CEFC, kterou nyní z části „znárodnila“ čínská státní korporace CITIC Group.

Odsouhlasí-li v pátek politické grémium a předsednictvo ČSSD pakt s ANO, mělo by se v dohledné době uspořádat vnitrostranické referendum. Do hry zároveň vstoupí i komunisté, u nichž se s napětím očekává, jak dopadne její sobotní sjezd. Důležitým úkolem bude sladit „noty“ v oblasti zahraničí, protože bude-li zvolen opětovně předsedou Vojtěch Filip, nastanou otázky, jak dále vystupovat například v oblasti válečného konfliktu v Sýrii nebo jak ostře a kriticky bude možné přistupovat k Putinovu Kremlu.

Veto a soud

Hnutí ANO sociálním demokratům nabízí celkem pět ministerstev. Jasné zatím není, jaké ministerstvo by měl získat statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Ve hře je údajně stále více možností. Jak informují páteční LN, součástí koaliční smlouvy má být i blokační menšina pro ministry ČSSD, aby je ANO v důležitých věcech nemohlo na vládě silově přehlasovat. Podmínkou je i ustanovení, že už prvoinstančním rozhodnutím o vině člena vlády koaliční smlouva končí. Takto se ČSSD chce vypořádat s problémem, že premiér Babiš je trestně stíhaný kvůli podezření ze zneužití evropských dotací v kauze Čapí hnízdo.