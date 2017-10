S čím půjde ANO do finále předvolební kampaně? Ptejte se Andreje Babiše

PRÁVĚ MŮŽETE POKLÁDAT SVÉ OTÁZKY

Do víkendových parlamentních voleb vstupuje hnutí ANO jako dlouhodobý favorit. Lze předpokládat, že poslanecká křesla obsadí i v nadcházejícím čtyřletém obdobím. S jakým výsledkem by se ale jeho zástupci spokojili? S kým by případně šli do vlády, a kdo naopak nepřipadá v úvahu? Na otázky čtenářů serveru Lidovky.cz bude ve středu od 10 hodin odpovídat v dalším dílu rozhovorů s volebními lídry předseda ANO Andrej Babiš.