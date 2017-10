S čím půjdou komunisté do voleb? Ptejte se předsedy Vojtěcha Filipa

PRÁVĚ MŮŽETE POKLÁDAT SVÉ OTÁZKY

Před čtyřmi lety komunistům vyslovilo důvěru necelých patnáct procent voličů. Letos jejich volební preference dle posledních průzkumů pozvolna klesají, pohybují se mezi dvanácti až čtrnácti procenty. Do Poslanecké sněmovny by měli bez problémů dostat, s jakým výsledkem by se ale osobně spokojili? S kým by případně šli do vlády, a kdo naopak nepřipadá v úvahu? Na otázky čtenářů bude v úterý od 11.00 odpovídat na serveru Lidovky.cz v dalším dílu rozhovorů s volebními lídry předseda KSČM Vojtěch Filip. Svůj dotaz mu však můžete položit už nyní.