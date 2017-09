S čím půjdou občanští demokraté do voleb? Ptejte se předsedy Petra Fialy

PRÁVĚ MŮŽETE POKLÁDAT SVÉ OTÁZKY

Před čtyřmi lety občanští demokraté pronikli do Poslanecké sněmovny s necelými osmi procenty hlasů. Letos jejich volební preference dle posledních průzkumů pozvolna stoupají, zaujmout by mohli zhruba deset až jedenáct procent voličů. S jakým výsledkem by se spokojili? Čím chtějí přesvědčit nerozhodné občany? S kým by případně šli do vlády, a kdo naopak nepřipadá v úvahu? Na otázky čtenářů bude v dalším dílu rozhovorů s volebními lídry odpovídat na serveru Lidovky.cz předseda ODS Petr Fiala.