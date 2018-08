S teploměrem do tramvaje nebo na Karlův most. Extrémní teploty dosahovaly i 40 stupňů

PRAHA Českou republiku již několikátý den sužují extrémní horka, která mají navíc podle hydrometeorologů v následujících dnech pokračovat. Jaké to je se v takovém počasí například jako turista procházet po Staroměstském náměstí, sedět v autě na rozpáleném parkovišti nebo jet tramvají, zjišťovaly Lidovky.cz. Naměřené teploty šplhaly ke 40 stupňům, rozpálené auto nabídlo dokonce 45 stupňů.

Ani v takto horkých dnech se nemohou zastavit běžné činnosti lidí, kteří jedou do práce nebo domů, musí tak opustit své klimatizované kanceláře či byty a vyrazit do města. Na chvíli jsme zakusili, jaké to v takovém horku je a s teploměrem se vydali do centra Prahy, nastoupili do klimatizované i neklimatizované tramvaje, vystoupili z auta na rozpálené magistrále a zaparkovali na parkovišti u obchodu.

Vždy nás udeřila vlna neúprosného horka. V neklimatizované tramvaji teploměr naměřil 38 stupňů, očekávání chladnějšího pocitu v té klimatizované se příliš nedostavilo, teplota byla stále 30 stupňů. Na předním sedadle rozpáleného auta na parkovišti jsme se přesvědčili, že není vhodné při nákupech nechat v autě například psa, náš teploměr naměřil 45 stupňů.

Vyrazili jsme i na další místa, údaje o teplotách a časech jsou ve fotogalerii.