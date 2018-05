Salát s uzenou makrelou a jogurtovou zálivkou s koprem. Osvěží a zasytí

Makrela nám může připomínat neslavné doby socialismu, když byla prakticky jednou z mála mořských ryb, které byly, kromě nespecifikovaného rybího filé, k dostání. Čerstvá uzená makrela v obchodech, pokud jste měli štěstí a právě ji přivezli, byla a nutno říci, že stále je, opravdovou lahůdkou. I když je nyní nabídka mořských ryb nepřeberná, stále uzenou makrelu, pravděpodobně i s jistou dávkou nostalgie, kupujeme.

Pamatuji si, že nejlépe chutnala, když jste ji položili na stůl v hnědém voskovaném papíru a pojídali jen tak s rohlíkem. Dnes si to můžete zopakovat a připravit si rychlý salát z uzené makrely s křepelčími vejci a s jogurtovou zálivkou s koprem. Je to dokonalá osvěžující a zdravá lahůdka.



Proč makrela je často nabízena uzená?

Je to asi tak jako s hostem do domu, jen s malou změnou: makrela by se měla spotřebovat ještě v den, kdy ji ulovíte, tedy absolutně čerstvá. Rychle se totiž kazí a pokud ji řádně nenachladíte anebo jinak neupravíte, uzení se zdá být tou nejlepší cestou, jak si ji zachovat v dobré kondici. Ovšem není uzení jako uzení. První, co jsem se dozvěděla po příjezdu do Británie od mé kamarádky Marie byla rada, kde mají nejlepší uzené makrely. Tedy, že se musím vydat asi 3 km od moře do vnitrozemí, přejet pohoří South Downs a navštívit lokální udírnu ryb. Uvítal mě roztomilý domeček s velkou cedulí Smoked fish a usměvavým mladíkem, který uzení miloval a musím potvrdit, že jeho uzené makrely byly opravdu skvostné. Rád vyudil také jakékoliv ryby, které jste mu přinesli. Takže na tom uzení makrel něco opravdu je a i tady platí, že se to musí umět.

Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Je autorkou knihy Bylinky na mém stole. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou ( vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

Dnes makrela na všechny způsoby

Makrela patří v Británii mezi velmi žádané tučné ryby s vysokým obsahem omega 3 mastných kyselin, které pomáhají našemu zdraví. Ještě předtím, než bylo v 19. století vynalezeno konzervování do plechovek a než se široce rozšířilo chlazení, nasolování a uzení makrel, byl s uchováváním makrel docela problém, a proto se konzumovaly výhradně čerstvé, tedy právě ulovené. Zajímavá studie autorů s názvem The Cambridge Economic History of Europe, poukazuje na skutečnost že… ” Existuje více referencí na smradlavé makrely v anglické literatuře než na jakékoliv jiné ryby.” Když to konstatují i vědci a píší o tom literáti, musel to být opravdu problém. Naopak ve Francii se historicky makrely hojně nasolovaly, aby se mohly dostat ke svým zákazníkům po celé Francii. Dnes už samozřejmě s uchováváním ryb problém až tak není, jen si stále ceníme na rybách, ať už je chuť jakákoliv, především jejich čerstvost, v případě makrely kvalitní vyuzenost.



Makrela - zdravá, stejně jako velmi chutná ryba

V současné době patří makrely mezi nejžádanější druh ryb. Doporučení dietologů hovoří o dvou porcích týdně tučných ryb pro udržení vašeho srdce v dobré kondici. Kromě zmíněných mastných kyselin makrela obsahuje i řadu vitamínů a minerálů důležitých pro naše zdraví. Při pravidelné konzumaci se ukazuje, že snižuje krevní tlak i cholesterol, pomáhá při depresi a udržuje především svým obsahem vitamínu D vaše kosti zdravé a silné.

Každopádně tedy makrela patří do zdravě vyváženého jídelníčku a tak je vhodné hledat i jiné cesty úpravy čerstvé makrely než je opékání, grilování, pečení anebo dušení. Pro všechny milovníky uzených ryb je makrela ideálním výběrem. Použijte ji třeba do osvěžujícího salátu s křepelčími vajíčky, bramborami, červenou cibulí a jogurtovou zálivkou s čerstvým koprem. Plnohodnotné jídlo, nikoliv tedy jen přílohový salát, máte hotový za chvilku, osvěží a zasytí, a proto se perfektně hodí na nadcházející letní sezónu. Kopr jako významná bylinka k rybám nesmí chybět!

Salát s uzenou makrelou, křepelčími vejci a jogurtovým dressingem s koprem

Inspirováno Waitrose

2 filety uzené makrely (bez kostí)



6 ranných brambor



8 křepelčích vajíček



1/2 salátové okurky



1 středně velká červená cibule



2 malé srdíčkové saláty



pár špenátových lístků

pllná hrst rokety

mořská sůl



Na dresink:

4 lžíce tučného bílého jogurtu řeckého stylu



1 lžička tekutého medu



2 lžíce bílého vinného octa



mořská sůl, čerstvě namletý pepř



plná hrst čerstvého kopru



Nejdříve omyjeme brambory, neoloupané je dáme do hrnce, zalijeme studenou vodou, přidáme 2 lžičky soli a necháme vařit do měkka, tedy asi 15 minut. Slijeme horkou vodu a přendáme je na mělký větší talíř, aby vystydly. Mezitím si omyjeme okurku a nakrájíme ji na tenká kolečka a dáme do menší misky. Oloupeme červenou cibuli, nakrájíme na plátky a přidáme k okurce. Zalijeme vinným octem s rozmíchaným medem a trochou soli a necháme je ponořené macerovat. Dáme do studené vody vařit křepelčí vajíčka, vaříme je jen asi na 2-3 minuty, zchladíme je studenou vodou a oloupeme. Mezitím si omyjeme a osušíme salátové a špenátové lístky a roketu. Vše přendáme na větší talíř, přidáme zchladlé brambory nakrájené na půlky, kousky makrely a vyndáme plátky okurky a cibule z nálevu, nálev ovšem zachováme a přidáme je na talíř. Připravíme si dresink.

Do nálevu z okurky a cibule lehce vmícháme řecký jogurt, špetku soli a snítky kopru, část kopru ponecháme na dozdobení salátu. Křepelčí vajíčka rozpůlíme a přidáme do salátu. Teprve poté vše zalijeme připraveným dresinkem a přidáme snítky kopru.

Ihned podáváme.