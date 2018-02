Policisté v helmách zaklepali na dveře pokoje a chovali se s respektem, říká propuštěný Muslim

PRAHA Kurdský politik Sálih Muslim byl v úterý propušťen na svobodu. Musel ale slíbit, že se dál bude účastnit soudních jednání. Pohybovat se nadále plánuje na území Evropské unie, kde bude pokračovat ve své misi. Potvrdil, že nejsou jasné okolnosti zatykače, který na něj byl vydán. „Moje propuštění nebylo politické, ale právní rozhodnutí nezávislého soudu,“ řekl novinářům.

Česko odmítá turecké obvinění Česká republika zásadně odmítá nařčení z podpory mezinárodního terorismu, uvedlo ministerstvo zahraničí v reakci na diplomatickou nótu, v níž Turecko kritizovalo rozhodnutí českého soudu v případu Sáliha Muslima.

Česká diplomacie se ohradila proti tvrzení, že rozhodnutím soudu Česko porušilo jakékoliv mezinárodní závazky. „Rozhodnutím Městského soudu ČR neporušila žádné své mezinárodněprávní závazky, včetně těch podle Evropské úmluvy o vydávání," uvedlo ministerstvo v prohlášení. „Ministerstvo zahraničních věcí ČR v této souvislosti důrazně odmítá tvrzení, že by dnešní rozhodnutí nezávislého soudu bylo v rozporu se závazky ČR v oblasti boje proti mezinárodnímu terorismu," dodal Černínský palác.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavu­oglu označil dnešní rozhodnutí pražského soudu neuvalit na Muslima vazbu za skandální pošlapání práva. Zdůraznil, že podle Ankary je Muslim terorista.

Jaký byl účel vaší cesty do Prahy a proč jste podle vás byl zadržen policií?

Byl jsem pozvaný do Prahy na mezinárodní setkání. V poslední den konference za mnou přišla policie. Nic po mě nechtěli, vše se řešilo u soudu. Obvinění na mou osobu znám, a nebral jsem ho příliš vážně. Myslím, že právníci vědí, že jsou to naprosté lži. Každý ví, že jsem politik. A jsem mimochodem syrský občan, nikoli turecký.

Teď je ne severu Sýrie válka, turecká armáda se snaží toto území okupovat, což je nepřijatelné. Civilisté tam umírají, to je zpráva, kterou se snažíme šířit. A Turecko se nás snaží umlčet. Mluvil jsem o tom v Evropě jako jediný. Ve Francii, Německu, Ženevě, Štrasburku… Mluvím ve jménu obětí.

Celé je to o naší nešťastné pozici sousedů Turecka. Jako sousedé Turecka se vždycky musíte bát. Ať už jste křesťané, Arménci, Syřané, Řekové, všichni měli problém s tureckým vražděním. Děkujte jako Češi Bohu, že nejste sousedy Turků. Turci se v Sýrii od začátku snaží předejít politickému řešení, oni neakceptují demokratická práva Kurdů. Ale ve výsledků celou situací trpí i turecký lid.



Jaký druh konference to byl? Týkalo se vaše setkání v Praze nějakým způsobem zbraní pro vaši armádu?

Ne, moje činnost nesouvisí s armádou a zbraněmi. Jednalo se o mezinárodní konferenci, kde jsme na politické rovině diskutovali s diplomaty a velvyslanci na různá témata. Nikdo z armády tam nebyl. Účastnili se i čeští diplomaté, jejichž jména si bohužel nepamatuji. Byla to oficiální událost bez přítomnosti médií, nikoli ale soukromá událost.

Když jsem byl zatčen, obdrželi jsme 111 podpisů od evropských uznávaných politiků žádajících mé propuštění. To za jediný den. Českou republiku beru jako součást protiteroristické koalice.

Žádal jste v nějaké zemi o azyl? Jaké jsou vaše další kroky?

Nežádal a nebudu. Oficiálně zůstávám tady, abych byl k dispozici, ale čeká mě ještě několik pracovních cest v okolních zemích. Rodinu a domov mám ale v Kobani v Sýrii, abych tam mohl zpátky, nepotřebuju žádat o azyl.

Po dnešním rozsudku jsem připravený zůstat na území EU a opustit ji až na základě dohody. Proces se mnou není ukončen, musím být k dispozici další měsíce, možná půl roku, českým autoritám. Minimálně pro videokonferenci nebo osobně. Pokud budu chtít v té době opustit území EU, budu muset požádat o souhlas české justiční orgány.

Jaký je váš postoj k obvinění turecké armády, že rozhodnutí o vaší osobě bylo ze strany českých kapacit politické a Česko tím potvrdilo, že je na straně teroristů?

Nemyslím si, že to bylo politické, je to právní rozhodnutí nezávislého soudu. Turci by měli mít na taková tvrzení důkazy.

Jak probíhalo vaše zatčení?

Policie dělala, co musela. Zaklepali na dveře mého pokoje, identifikovali mě a chovali se s respektem. Bylo jich několik, někteří z nich měli helmy a speciální oblečení.

Interpol potvrdil, že na vás nevydal mezinárodní zatykač, na základě čeho jste byl zatčen?

To nevíme a budeme to dál prověřovat. Respektujeme ale konání policie.

Řekli vám, kdy byl příkaz k zatčení vydán?

To je dobrá otázka, protože to není jasné. Teprve tyto okolnosti budeme prověřovat, nevíme jakou formu zatykač má.

Vašemu zatčení předcházela fotografie vás v Praze, která obletěla turecká média. Věděl jste o tom, že sledují vaše kroky?

Z médií ano. Turecká média tohle dělají pořád, ale kdo fotografii pořídil, to netuším. Nechceme spekulovat, a ani schovávat se před nimi nebudu.

Překvapilo vás, že zatčení proběhlo v Česku? Může být nějaký důvod, proč k zatčení došlo zrovna v této zemi?

Překvapen jsem opravdu byl. V Bruselu, Německu, ani v Paříži se tohle nestalo, ale proč se to stalo zrovna tady? To nevím.

Je na stole možnost, že by se vás české úřady pokusily vyměnit za Čechy, kteří jsou vězněni za pomoc Kurdům?

Ne, nikdo nic podobného nezmínil.