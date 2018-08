Už v dětství odmítal nosit holčičí oblečení, dlouhé vlasy nosil svázané do pánského culíku. „Pořád jsem doufal, že někdy k Vánocům dostanu penis,“ stýská si. Samuel si svou odlišnost naplno uvědomil v deváté třídě. Coming out, tedy svěření se okolí, odkládal až na střední školu. Bál se reakcí okolí.

VIDEO: Ponožku do trenek nechci, Samuel řeší pomůcky pro transgender lidi

Samuel chce dokumentárním seriálem pomoci lidem s podobným příběhem. Zároveň si přeje rozšířit povědomí o tom, co znamená být transgender. „Dlouho jsem přemýšlel, jestli do toho mám jít. Radil jsem se s rodinou i kamarády. Potřeboval jsem několik dní na přemýšlení, pak mi došlo, že je to dobrý nápad,“ vypráví, jak se rozhodoval, jestli nabídku novinářky přijmout, či nikoliv.

„Nelíbí se mi, že v Česku nedávno došlo k napadení ženy, která dříve bývala mužem. Tohle by se nemělo dít,“ líčí poklesle. Zároveň si ale uvědomuje, že se narodil do doby, kdy jsou lidé k odlišnostem mnohem tolerantnější. „Neumím si představit, jaké to muselo být před dvaceti nebo třiceti lety,“ dodává.