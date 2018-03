Šance starostů na zažalování Zemana pro velezradu jsou minimální. Narazit můžou už v Senátu

PRAHA Dosud pouze jednou přistoupil Senát k ústavní žalobě na prezidenta republiky za velezradu. Kvůli rozsáhlé amnestii vyhlášené před odchodem z funkce v roce 2013 čelil této hrozbě Václav Klaus, Ústavní soud tehdy řízení zastavil. S podobnou myšlenkou si nyní zahrává hnutí STAN, které zvažuje zažalovat stávající hlavu státu Miloše Zemana kvůli případu novičok. Pravděpodobnost, že bude Zeman odvolán, je však minimální.

Starostové a nezávislí chtějí podat ústavní žalobu na prezidenta kvůli tomu, že v pondělí pověřil Bezpečnostní informační službu (BIS), aby prozkoumala, zda nervová paralytická látka novičok, jíž byl ve Velké Británii otráven bývalý dvojitý agent Sergej Skripal, nebyla vyvíjena nebo skladována na našem území.

Podle hnutí tím Zeman rozporuje krok premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a ministra zahraničí Martina Stropnického (ANO), kteří právě jako odvetu za otravu rozhodli společně s dalšími státy vyhostit z Česka tři ruské diplomaty. Právě Rusko, které Británie z útoku viní, přišlo s nařčením, že Česko je jedním z možných původců novičoku. Babiš se Stropnický toto již dříve rezolutně popřeli.



„Nemůžeme přehlížet to, že prezident sloužil ruským zájmům a šel proti zájmu České republiky,“ vysvětloval záměr hnutí šéf poslanců STAN Jan Farský s tím, že slova prezidenta nelze brát na lehkou váhu. Právě žaloba za velezradu je jedinou cestou, jak prezidenta „sesadit“.



Jan Farský na tiskové konferenci STAN.

„Rusko vede hybridní válku se Západem, jehož jsme součástí. Součástí té války je i dezinformační rovina. Tady se prezident Zeman jasně připojil k šíření dezinformačních zpráv,“ dodal Farský.



Miloš Zeman ve středu v rozhovoru pro Blesk uvedl, že podezření o výrobě či skladování novičoku u nás nevěří, přesto to raději nechá ověřit, aby měl jistotu. Jako prezident má na úkolování tajné služby právo.



„Jednání proti svrchovanosti a celistvosti republiky“

Ústava ČR, článek 65 (2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.

Snahu Starostů a nezávislých zažalovat Zemana u Ústavního soudu a zbavit ho tak mandátu i možnosti ho znovu později nabýt, chce podpořit i další opoziční strana TOP 09. Velezradou se v české ústavě rozumí jednání, které směřuje proti svrchovanosti a celistvosti republiky či jejímu demokratickému řádu.

Aby byl návrh žaloby na prezidenta v horní komoře Parlamentu přijat, musely by pro něj hlasovat tři pětiny přítomných senátorů na dané schůzi. To by za plné účasti 81 senátorů znamenalo 49 členů. V případě, že by se tak stalo, by s ní musel souhlasit ještě stejný poměr zákonodárců ve sněmovně (120 poslanců při plném obsazení). Pokud by tak neučinili do tří měsíců, platí, že souhlas nebyl dán.

Šance na přijetí případného návrhu hnutí STAN ovšem nejsou příliš velké. Senátem by dost možná ještě prošel, lze ovšem očekávat, že by narazil v Poslanecké sněmovně. Hnutí ANO, SPD a KSČM, které Zemana podpořily v lednové prezidentské volbě, v ní totiž reprezentují nadpoloviční většinu.

Starostové v senátu disponují třetím nejsilnějším klubem (11 členů), ještě o pět více senátorů mají lidovci, kteří jsou STAN názorově blízcí. Největším počtem se pak může pyšnit ČSSD (25 senátorů). Občanská demokracie má deset zástupců, hnutí ANO sedm, 11 senátorů pak není zařazeno v žádném klubu. Jedno místo je po únorovém odstoupení Františka Čuby (SPO) neobsazené. Termín doplňovacích voleb zatím prezident nestanovil, nejpozději by se měly konat v červnu.



Uvidíme, tvrdí strany. Ano i ne

STAN by tak při takovém rozložení sil pro podání žaloby „stačilo“, aby získali podporu KDU-ČSL a ČSSD. Jednotlivé senátorské kluby ale zatím momentálně netuší, jaký postoj ve zmiňované otázce zaujmou.

„Považuji to za věc každého senátora, nikoliv klubovou. Osobně, ač se mi některé prezidentovy výroky nelíbí, považuji žalobu za nepřiměřenou,“ sdělil serveru Lidovky.cz šéf sociálně-demokratických senátorů Petr Vícha se slovy, že počká, s čím konkrétně STAN přijde. Podobně hovořil i předseda senátorského klubu KDU-ČSL Petr Šilar. „Záleží, jak to kolegové připraví. Myslím, že z velké části klubu je podpoříme, včetně mě, ale nechci mluvit za ostatní.“

Lídr občansko-demokratického klubu Miloš Vystrčil pro Lidovky.cz řekl, že si situaci bude muset se svými stranickými kolegy nejprve řádně zanalyzovat a následně ji zodpovědně posoudit. „Ústava není trhací kalendář, věc, která by se měla používat proti panu prezidentovi kdykoliv na základě jakýchkoliv pohnutek. Je potřeba k tomu přistoupit s chladnou hlavou.“ Podotkl ale, že Zemanovo chování, které není v souladu s vládou, se mu rovněž příliš nezamlouvá.

Senátor Miloš Vystrčil slaví vítězství v senátních volbách.

Zcela opačný pohled na prezidentův postup má Zdeňka Hamousová předsedkyně senátorů ANO, jež v něm nevidí nic nelegitimního. „Pro mě to nenaplňuje žádný skutek velezrady. Za mě osobně říkám ne,“ komentovala, že by se zažalováním Zemana nesouhlasila.



Václav Láska (za Zelené), jenž se řadí mezi senátory bez klubové příslušnosti, podle svých slov podpoří jen takovou žalobu, jež dle odborníků bude mít „šanci na úspěch“. „Nechci prezidenta posilovat v jeho zlomyslnosti tím, že budu proti němu podporovat kroky, které by neměly šanci,“ uvedl.

Senátoři ústavní žalobu na Zemana už jednou sepisovali. Stalo se tak loni v květnu, kdy se jim nelíbilo, že hlava státu otálí s odvoláním Andreje Babiše z postu ministra financí. Návrh na žalobu byly tehdy připraveny podepsat dvě třetiny senátorů.