Saudové udělají z Kataru ostrov. Na hranicích vybudují obří kanál za miliardy

RIJÁD/PRAHA Saudská Arábie pokročila v plánu na odříznutí Kataru od mezinárodního obchodu. Vybudováním šedesáti kilometrů dlouhého průplavu by fakticky z emirátu v Perském zálivu Saudové vytvořili ostrov, na kterém by navíc měli vojenskou základnu a skladiště jaderného odpadu. Projekt by měl vyjít na téměř 17 miliard korun.

Zprávy obviňující Saudskou Arábii z pokusu o odříznutí poloostrovního státu Katar vykopáním obřího kanálu na hranicích se poprvé objevily začátkem dubna letošního roku. Saudové by tak odřízli Katar od mezinárodního obchodu, tvrdil začátkem dubna britský deník Independent. Průplav by totiž zemi oddělil od pevniny a stal by se tím z něj ostrov.

Původně se zdálo, že jde pouze o výhrůžky ze strany Saudů. O záměrech vybudovat kanál sice informovala televize Al Arabia a sdílel je na Twitteru poradce saudského královského soudu Saud Al Kahtani, ale analytici příliš nevěřili, že Saudové k vytvoření kanálu přikročí, jelikož vláda plán nikdy veřejně neoznámila.

Tento týden však nastal obrat. Deníky Makkah a Sabq přinesly zprávy, že přípravy na vybudování kanálu značně pokročily a spějí do finále. Saudská Arábie v plánu během dvou měsíců zorganizovala výběrové řízení a odhadovaný rozpočet na kanál by měl přibližně 2,8 miliardy saudských rijálů, tedy přepočtu 16,8 miliardy korun.

Do výběrového řízení na vykopání kanálu se přihlásilo pět mezinárodních společností specializujících se na velké infrastrukturní projekty. V pondělí bylo řízení zakončeno podáním nabídek a podle deníku Makkah by měl být vítěz zakázky vybrán během následujících devadesáti dnů.

Práce na šedesát kilometrů dlouhém a dvě stě metrů širokém výkopu by měly být podle zdrojů agentury Bloomberg dokončeny během jednoho roku a skutečně by se jím měl oddělit Katar od pevniny. Saudové však z Kataru neudělají naprosto samostatný ostrov. Kanál plánují vybudovat až kilometr od současné hranice a na budoucím ostrově tak budou mít pásmo, kde plánují vybudovat vojenskou základnu.

Odveta za podporu terorismu

Na výstavbě kanálu by se měl podílet jak soukromý sektor, tak vláda Saúdská Arábie, ale i Spojených arabských emirátů. Tyto státy totiž společně s Egyptem a Bahrajnem viní již od června minulého roku Katar z podporování islámského terorismu a tzv. nezávislé zahraniční politiky, která spočívá především v prohlubování vtahů s Iránem.

Budování kanálu je tak další odvetnou reakcí v řadě po přerušení diplomatických, obchodních a cestovních styků. V minulých měsících navíc opakovaně Saudská Arábie i Spojené arabské emiráty pohrozily Kataru vojenskou akcí poté, co začátkem června Dauhá oznámila plán na zakoupení ruského raketového obranného systému S-400.

Mimo to státy také zavedly pozemní, leteckou i mořskou blokádu poloostrova, na kterém se Katar nachází. Naposledy kvůli saúdským omezením zemřelo na hranicích několik tisíc katarských velbloudů, které Saudové nepustili ze země do Kataru.

Jako pokračování omezování vnímají budování kanálu i katarská média. Podle státem provozované televize al-Araby je kanál jen další „pokus o ještě větší prohloubení blokády Kataru a snaha odtáhnout obchod od emirátu (Katar)“. Vláda katarského emirátu obviňuje dlouhodobě Saúdskou Arábii ze šikany.