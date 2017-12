Saúdská Arábie povolí po více než 30 letech veřejná kina. Stát podporuje filmaře

RIJÁD Saúdská Arábie v pondělí oznámila, že povolí v zemi provozování veřejných kin. První kino po více než 30 letech by se v této konzervativní muslimské zemi mělo podle agentury AP otevřít příští rok na jaře. Jde o součást reforem dvaatřicetiletého korunního prince Muhammada bin Salmána, který už v poslední době oznámil několik podobných, na Saúdskou Arábii překvapivých kroků, například že od příštího roku budou ženy v zemi moci řídit auto.

Saúdská Arábie dnes oznámila, že povolí v zemi provozování veřejných kin. První kino po více než 30 letech by se v této konzervativní muslimské zemi mělo podle agentury AP otevřít příští rok na jaře. Jde o součást reforem dvaatřicetiletého korunního prince Muhammada bin Salmána, který už v poslední době oznámil několik podobných, na Saúdskou Arábii překvapivých kroků, například že od příštího roku budou ženy v zemi moci řídit auto.

Korunní princ Muhammad bin Salmán.



„Otevření kin bude katalyzátorem ekonomického růstu a diverzifikace. Rozvojem kulturního sektoru vytvoříme nová pracovní místa,“ uvedlo saúdskoarabské ministerstvo kultury. Podle agentury AP počítá saúdská vláda, že otevření kin přinese do roku 2030 do rozpočtu 24 miliard dolarů (asi 530 miliard korun) a vytvoří přes 30 tisíc pracovních míst. Do roku 2030 počítá Rijád s otevřením asi 300 kin v celé zemi.

Saúdská Arábie uzavřela kina v 80. letech minulého století na nátlak náboženských konzervativců, kteří považují kulturní aktivity jako návštěvy filmových představení či koncertů za neslučitelné s islámskými hodnotami. Saúdští Arabové tak filmy sledují převážně doma v televizi či na videu, někteří cestují na filmové premiéry do blízkého Bahrajnu.

V posledních letech se ale situace v tomto směru v Saúdské Arábii uvolnila. Například mladí filmoví tvůrci dostávají od vlády podporu na svou tvorbu. Vláda podporuje i filmový festival, který se letos počtvrté konal ve městě Dahrán.