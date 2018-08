Saúdská Arábie vyhostila kanadského velvyslance, kritizoval zatýkání politických aktivistů

Rijád Saúdská Arábie v pondělí oznámila, že se kvůli vměšování do vnitřních záležitostí rozhodla vyhostit kanadského velvyslance a povolat do vlasti ke konzultacím svého ambasadora v Ottawě. Informovala o tom agentura AFP. Stalo se tak poté, co kanadská ambasáda vyzvala Rijád k propuštění uvězněných lidskoprávních aktivistů.

Saúdská Arábie podle AFP rovněž zmrazila nové obchodní a investiční transakce s Kanadou. Kanadská ambasáda v pátek na Twitteru uvedla, že je vážně znepokojena další vlnou zatýkání politických aktivistů v Saúdské Arábii, a vyzvala k okamžitému propuštění těchto osob i dalších bojovníků za lidská práva.



Mezi nedávno zadrženými je podle agentur i prominentní ochránkyně lidských práv Samar Badávíová, sestra blogera Raífa Badávího, který byl v Saúdské Arábii zatčen v roce 2012 a později odsouzen k deseti letům vězení a 1000 ranám bičem za svou kritiku duchovních. Badávího manželka nyní žije v Kanadě a nedávno získala tamní občanství.



Saúdskoarabské ministerstvo zahraničí na Twitteru napsalo, že nepřipustí žádné vměšování do vnitřních věcí království, a ohlásilo opatření týkající se velvyslanců a obchodu.



Organizace na ochranu lidských práv odhadují, že v Saúdské Arábii je navzdory reformám stále vězněno několik desítek politických aktivistů.