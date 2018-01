Saúdské Arabky mohly poprvé vyrazit na fotbalový zápas

DŽIDDA/SAUDSKÁ ARÁBIE Na stadion v Džiddě se v pátek přišly na zápas místního klubu se soupeřem z města Hafar podívat i Saúdské Arabky. Dostaly vůbec poprvé možnost zhlédnout zápas přímo na místě, dosud byl ženám vstup na stadion v rámci sportovních utkání zakázán. Království začalo po nástupu nového korunního prince Muhammada bin Salmána zavádět společenské reformy a letos povolí ženám také řídit auto.

V pátek ženy vstupovaly na stadion branami určenými pro rodiny a staré osoby už tři hodiny před začátkem utkání. Musely projít kontrolou a pak se usadily v řadách určeným ženám a rodinám, informují zahraniční média. Mnohé z žen měly přes abáje přehozeny zelené šály s emblémem místního klubu Al-Ahlí.



„Líbí se mi to, ten stadion je tak velký, nečekala jsem, že to bude takové. Je to úplně něco jiného, než když hru svého klubu sleduji v televizi,“ řekla patnáctiletá Visam, která přišla na stadion. Jak dodala, možnost být na zápase je pro ni neuvěřitelná zkušenost.

Muž, který se představil jako Ahmad, přivedl syna a dvě dcery. Řekl, že chtěl, aby děti zažily zápas „naživo“ a ne v televizi.



Sekce stadionu určená rodinám je oddělená od sedadel pro muže a poskytuje také zázemí v podobě restaurací, kiosků s občerstvením a také modliteben a míst určených pro dětské hry.

Další příležitost přijít na fotbalový zápas budou mít Saúdské Arabky už v sobotu v Rijádu a příští týden pak v Dammámu na západě země.

První výjimku učinila pro ženy Saúdská Arábie loni v září, když jim umožnila přijít s rodinami na stadion v Rijádu na program oslav národního svátku. Žena, která se chtěla v roce 2015 dostat v Džiddě na stadion na fotbal, byla zatčena. Policie tehdy tvrdila, že přišla v pánských kalhotách, čepici a s brýlemi na očích s nadějí, že zůstane nepoznána. Dosud se činily výjimky jenom v nemnoha případech, ale jen pro cizinky.