Saúdské ženy mohou konečně řídit. Silniční nehody budou řešit inspektorky

RIJÁD Po dlouhých přípravných peripetiích se ženy v Saúdské Arábii konečně dočkají práva legálně usednou za volant auta. Kvůli tomu se chystají i bizarní opatření. Dopravní nehody žen například budou vždy řešit jen inspektorky. Uvedla to v pátek agentura Reuters.

Čtvrtečního předání diplomů dopravních inspektorek se zúčastnilo 40 žen. Přišly v černých abájích a některé měly i zahalenou tvář. Zatím není jasné, kdy inspektorky začnou pracovat a jak si poradí v situacích, kdy budou muset pracovat i v přítomnosti mužů. Saúdská Arábie sice nově pouští ženy do hlediště sportovišť a kin, avšak stále praktikuje například opatrovnictví a striktní oddělování podle pohlaví.



Ministerstvo vnitra kvůli odvolání zákazu řídit ženám zřídilo autoškoly a umožnilo výměnu řidičských průkazů získaných v zahraničí za domácí doklad. S pojišťovnou Nadžm spolupracuje ministerstvo při přípravě inspektorek.

Saúdská princezna Haifa bin Abdullah Al Saud na obálce časopisu Vogue.

V plánu je rovněž zřízení cel pro ženy přistižené při dopravním přestupku. Než budou cely k dispozici, budou provinilé řidičky drženy ve věznicích pro mladistvé.



Inspektorky silničního provozu mají být přivolány k nehodám, při nichž alespoň jedna ze stran bude žena a bude pojištěna. Důvodem k přivolání inspektorky ale nebude zranění, řekla Mahá Šnajfiová z pojišťovny Nadžm. Výcvik dopravních inspektorek stále pokračuje a není jasné, kolik jich království hodlá nakonec zaměstnat.

Podle londýnské konzultantské společnosti Facts Global Energy by mohlo projevit zájem o řidičský průkaz 65 procent Saúdských Arabek, což je asi šest milionů žen. Pro období do roku 2020 se počítá s tím, že řidičský průkaz budou mít asi tři miliony žen. Majitelky mezinárodních řidičských průkazů budou mít právo řídit v království rok a pak budou muset požádat o místní doklad. Povolení k řízení soukromých aut mohou mít ženy po dovršení 18 let, vozidel hromadné dopravy po dosažení 20 let, což je stejné jako u mužů.