Sázkař jde do vězení za podvod. Ze starosty vytáhl 13 milionů, ten si půjčil od obce

ČESKÉ BUDĚJOVICE / PRAHA Ještě v průběhu září by měl Daniel Vácha za Strakonic obdržet výzvu k nástupu do vězení. Za mřížemi má pobýt kvůli tomu, že podvodem získal více než 13 milionů korun na sázky. V jeho příběhu je ale zajímavější skutečnost, od koho peníze vylákal. Finance mu poskytoval starosta jedné obce v Jihočeském kraji. Pikantní je, že si kvůli tomu musel sám půjčit z obecní kasy.

„Měl jsem od starosty půjčené určité peníze, bylo to na sázky na sportovní utkání. Měl jsem směnku, bylo to regulérně podepsané a splácel jsem mu to. Každý měsíc jsem mu posílal peníze,“ přibližuje pro server Lidovky.cz Daniel Vácha. Je sázkař. Prakticky nemá žádný jiný příjem než ten, jejž mu vynesou úspěšné sázky na sportovní utkání, a potom z hazardních her. Zpravidla však řeší opačný problém, stejně jako většina hráčů, nevyhrává a tíží ho dluhy.

Jako sázkař se seznámil s dlouholetým starostou Třebohostic na Strakonicku Jiřím Plechatým. Natolik se sblížili, že starosta mu začal půjčovat peníze. V průběhu let 2012 až 2014 to mělo být celkem 13,5 milionu korun. Koncem tohoto období se však Plechatý obrátil na policii s podezřením, že Vácha z něj láká prostředky, aniž by mu je zamýšlel vrátit. Současně mu prý lhal, proč je potřebuje. Vácha skončil před soudem.

„Soud dospěl k závěru, že Vácha byl srozuměn s tím, že vyjde-li mu tip na sportovní výsledek, bude schopen Plechatému vrátit, ale pokud se to nestane, zůstane dlužen,“ zní jedna z pasáží rozsudku, podle něhož starostu podvedl. Krajský soud v Českých Budějovicích verdikt vynesl loni v březnu. Letos 30. července se ztotožnil s jeho závěrem Vrchní soud v Praze, Vácha má strávit za mřížemi 6,5 roku.

‚Není to podvod, starosta znal mou situaci‘

„On věděl, že sázím. Znal mou finanční situaci. Nemůže být konstatováno, že Plechatý v době půjčování nevěděl o tom, že mám dluhy a že jsem nechtěl peníze vracet. Sice ne v přesně dohodnuté době, ale vracel jsem je,“ hájí se Vácha. Rovněž soud potvrdil, že z půjčky od starosty vrátil přes 356 tisíc korun. Podle něj tak nemůže být řeč o podvodu, když Plechatý byl s jeho finanční kondicí srozuměný, a on se mu peníze snažil hradit.

Třebohostice leží asi 9 kilometrů severozápadně od Strakonic.

Samotný Vácha si podle soudu od starosty vypůjčil 1,3 milionu korun, což potvrzuje i sám sázkař. Jenže soud ho potrestal i kvůli tomu, že se známým Martinem B. vytáhl z Plechatého dalších 12,2 milionu. Větší obnos z něj měli podle rozsudku dostat pod legendou, že jej potřebují pro jistého Thomase Karla. Podle soudu však Vácha se svým známým lhali, Karla si vymysleli, aby snáz přiměli Plechatého k poskytnutí půjčky.

Tuto linii případu Vácha rozporuje. Poukazuje na to, že o těchto penězích neexistuje jiný doklad než starostovy poznámky. Podle rozsudku, jejž mají Lidovky.cz k dispozici, se soud jako na důkaz spolehl pouze na zápis o půjčkách, který měl starosta uložený ve svém počítači. Váchovi s Martinem B. měl 12,2 milionu poskytnut ve 186 předáních.

Plechatý si půjčil od obce 2,5 milionu korun

129 tisíc za transakci Podle rozsudku v hlavní linii případu Vácha s Martinem B. vyinkasovali od starosty 12,2 milionu korun od ledna 2013 do září 2014. Podle starostových poznámek je od něj pro údajného Karla žádali ve 186 případech za různými účely – na zaplacení daně, na uhrazení storno poplatku či na pokrytí nákladů spojených s bankovními transakcemi.

Pravdou je, že starostou zaznamenané důvody půjček často příliš smyslu nedávají. Starosta měl například dvojici půjčit 87 tisíc za ověření variabilního symbolu, 129 tisíc korun na uhrazení bankovní transakce či 64 tisíc na pokutu za opožděnou platbu. Podle Váchy to svědčí o tom, že starosta si všechny tyto půjčky vymyslel. Soudy tento postřeh však odmítly.

„Starosta si těch 186 předání vymyslel, nikdy jsem mu takové peníze nepodepsal. On je ani neměl. V době, kdy mi měl předávat miliony, jsem měl nebankovní půjčky. Proč bych si je bral, kdybych měl miliony od něj?“ upozorňuje Vácha. Kauzu vůči sobě považuje za nespravedlivou. Podle něj chtěl starosta tvrzením o půjčených 12 milionech pro něj a Martina B. odvrátit pozornost od toho, že sám uvízl ve finančních potížích.

Pravdou je, že starosta Plechatý měl s vlastní ekonomickou situací velké starosti. Půjčoval si peníze v nemalých objemech. Podle dokumentů získaných serverem Lidovky.cz měl několik úvěrů od bank, půjčoval si peníze od příbuzných a dokonce si dva úvěry sjednal i s vlastní obcí. Od Třebohostic si půjčil dvakrát, dohromady mu obec poskytla 2,5 milionu korun.

Nicméně soud na Váchovu námitku, že starosta se snaží jen překrýt vlastní neodpovědné hospodaření, které mělo zasahovat i do chodu obce, nepřistoupil. Českobudějovický soudce Ondřej Vítů se sice pozastavil nad tím, proč by starosta tak dlouho svěřoval tak vysoké částky dvěma hazardním hráčům prakticky bez záruky, ale nakonec se k jeho verzi přiklonil.

‚Velmi těžko uchopitelné jednání starosty‘

„Počínání Jiřího Plechatého je z pohledu právně-ekonomického velmi těžko uchopitelné. Lze těžko pochopit, že by logicky uvažující osoba mohla postupovat tak, jak postupoval. Soudu se jako nejpravděpodobnější jeví spoléhání se na kamaráda Váchu, což Plechatý sám zmiňuje, v kombinaci se strachem z ostudy či otřesení pozice Plechatého, vyšlo-li by najevo, že coby čelní osoba obce sedl na lep podvodníkům,“ stojí v rozsudku.

Kromě víry v přátelství s Váchou starosta své jednání vysvětloval před soudem i tím, že se zkrátka choval mimořádně hloupě. Dnes o této zkušenosti nechce příliš mluvit. „Pro mou osobu je to smutná, nepříjemná a hlavně ponižující kauza, ke které se nechci vyjadřovat. Je to má soukromá věc, není se čím chlubit,“ sdělil serveru Lidovky.cz s tím, že půjčku obci splatil.

„Nikdo nezjišťoval, jestli ty peníze opravdu měl. Dnes vás můžou odsoudit za to, že si někdo bude psát dva roky deník, nebude mít od vás podepsanou ani řádku, že jste si půjčil, a přesto vám ty peníze přičtou a odsoudí vás,“ stěžuje si Vácha, který už avizuje podání dovolání. Nicméně původní rozsudek stvrdil odvolací Vrchní soud v Praze, který Váchovi s Martinem B. jen změnil režim vězení. Výzvu k nástupu do cely by měl obdržet ještě v září.