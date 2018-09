SCHUSTER: Média na pranýři. Zpravodajství o Chemnitzu nahrává radikálům

Z českého pohledu se může jevit německá diskuse, jestli byly události, které se odehrály před dvěma týdny v saském Chemnitzu, „štvanicí“ (německy Hetzjagd), jako malicherné slovíčkaření. O tom, že atmosféra v Německu, a to nejenom v jeho východní části, je ve vztahu k běžencům vypjatá, není pochyb. Souvisí to s jejich počty. Státu se nedaří vracet ty, kdo nemají nárok azyl. Z pohledu občanů se to pak nemůže jevit jinak než jako kapitulace státu.

Stačí pak sebemenší jiskra a „hněv na poměry“ se okamžitě projeví například tím, že lidé vyjdou do ulic. Přesně tak se to stalo v Chemnitzu poté, co potyčka mezi uprchlíky a německým státním občanem skončila smrtí posledně jmenovaného.

V aktuálním případě jde kromě toho, že se jednalo o politováníhodný kriminální čin, který se mohl odehrát kdekoli jinde v Německu, ještě o něco zásadnějšího. Řada politiků, včetně kancléřky Angely Merkelové, události v Chemnitzu odsoudila na základě videa, jež bylo prezentováno jako důkaz, že ve městě dochází „k honu na lidi jiné barvy pleti“ čili ke „štvanici“.

Teď se ale objevila pochybnost, jestli bylo video pravé. A zazněla od šéfa německé vnitřní rozvědky. Na pranýři se najednou ocitla hlavně média, která nahrávky zveřejnila. Zřejmě bez dodatečného ověření, možná hlavně proto, aby ve zrychlené době sociálních sítí nezaostávala v počtech kliků.

Od chvíle, co se v Německu konají mítinky různých protimigračních hnutí, se na nich směrem k médiím, hlavně veřejnoprávním, ozývá skandování „Lügenpresse“ („lžitisk“). Pokud by se slova šéfa kontrarozvědky potvrdila, dostaly by Pegida a spol. do rukou vítaný argument ve smyslu: „Vidíte, zase jsme měli pravdu.“ Zbytečně laciný bod pro ně.