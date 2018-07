SCHUSTER: Merkelová vrátila v Bruselu míč soupeři-spojenci

Eurosummity obvykle v Německu nikoho příliš nevzrušují. Tentokrát ale kancléřka Merkelová odjížděla do Bruselu s tím, že si nemohla být jistá, jestli se vůbec ještě vrátí jako šéfka spolkové vlády. A to kvůli vnitrovládnímu sporu o budoucí migrační politiku, který je o to pikantnější, že probíhá mezi dvěma stranami, jež samy sebe označují jako sesterské. Ta menší z nich, bavorská CSU, dala té větší, CDU – a tím i její šéfce Merkelové –, nůž na krk.

Buď dosáhne na nejbližším evropském summitu nějakého komplexního řešení migrační krize, které hlavně zabrání opakování situace z roku 2015, kdy zejména do Německa přicházely tisíce běženců denně.

Anebo ministr vnitra za CSU Horst Seehofer spustí přísnější režim na německých hranicích na vlastní pěst, proti vůli své formální nadřízené a Německo začne vracet běžence, kteří se registrovali již jinde v Unii.

Po ne zrovna úspěšném minisummitu z minulé neděle, po němž Bavoři ještě víc stupňovali tlak, se zdál být náraz mezi oběma politiky nevyhnutelný. Teď se ale ukázalo, že Merkelová neodjela z Bruselu s prázdnou. Vlády minimálně čtyř zemí jí přislíbily, že budou s Německem jednat o uzavření dvoustranných dohod a přijmou zpět běžence, kteří se v nich původně registrovali.

Podobnou vstřícnost již před summitem prokázali Řekové a Španělé, takže německá delegace mohla dokonce ještě přímo v Bruselu oznámit, že má první dvě dohody v kapse. O detaily se pak mají postarat ministři vnitra a v případě Německa to znamená, že to bude úkol právě Horsta Seehofera, a z velké části tak bude na něm, co vyjedná.

Z pohledu kancléřky je to elegantní způsob, jak do všeho zapojit největšího oponenta, a ještě na něj svést hlavní odpovědnost za konečný výsledek. Zkrátka jako by chtěla říct: „Ukaž, co umíš, Horste!“. Jak bude na výsledky summitu nahlížet bavorská CSU, zatím jasné není.

Její představitelé ale nemají kam ustupovat, jinak by ztratili před voliči tvář a ti by na to nemuseli do říjnových zemských voleb zapomenout. Přísnější režim na německých hranicích tak s největší pravděpodobností přijde, i když možná ne hned začátkem příštího týdne. A kancléřka? Jako už mnohokrát v minulosti bude pravděpodobně tvrdit, že přesně tak to odjakživa zamýšlela.