Schválí poslanci zavedení nového trestného činu? Trump se setká s anglickou královnou

Americký prezident Donald Trump se dnes na hradě Windsor setká s královnou Alžbětou II., poslanci by mohli schválit zavedení nového trestného činu maření spravedlnosti a ve Velké Británii dnes padne rozsudek v případu muže, který měl vyzývat k atentátu na čtyřletého prince George.

Trump a královna. Americký prezident Donald Trump je od čtvrtka na pracovní návštěvě Velké Británie. Dnes bude s premiérkou Theresou Mayovou jednat ve venkovském sídle britských premiérů v Chequers. Po pracovním obědě se na hradě Windsor setká s královnou Alžbětou II. Večer odletí do Skotska, kde stráví soukromý víkend. Jeho návštěvu by podle očekávání měla doprovázet řada protestů, tím největším by měl být odpolední pochod centrem Londýna, který vyvrcholí na Trafalgarském náměstí.

Nový trestný čin. Od dnešního rána pokračuje schůze sněmovny. Poslanci by mohli schvalovat novelu o dluhopisech, vládní technickou novelu volebních zákonů či zavedení nového trestného činu maření spravedlnosti, jehož se dopustí ti, kdo před soudem nebo v trestním řízení předloží vědomě padělané nebo pozměněné důkazy nebo jiného člověka navedou ke křivému obvinění, křivé výpovědi, nepravdivému znaleckému posudku nebo křivému tlumočení.

Dbalý opět u soudu. Pražský městský soud dnes projednává druhou korupční kauzu exředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Obžaloba se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011.

Dvě ministerská setkání. V Bruselu se uskuteční jednání ministrů financí zemí Evropské unie, kteří se budou zabývat možností obecného využívání systému zpětného přenesení daňové povinnosti u DPH, kterou žádá Česko, či možností zařazovat elektronické publikace do snížené sazby daně. Za Česko se jednání zúčastní ministryně financí Alena Schillerová. Ministři vnitra a spravedlnosti zemí EU pro změnu zasednou na neformálním jednání o migraci v rakouském Innsbrucku. Za Česko přijede na jednání náměstek ministra vnitra pro vnitřní věci Jiří Nováček.

Cíl: malý princ. Dnes padne ve Velké Británii rozsudek v procesu s nezaměstnaným webdesignérem a podpůrcem IS Husajnem Rašídem, který podle obžaloby na sociální síti vyzýval k atentátu na čtyřletého prince George. Rašíd se k tomu přiznal.

Začínají Mighty Sounds. Odpoledne začíná v Táboře 14. ročník hudebního festivalu Mighty Sounds, který potrvá do neděle. Festival se soustředí na punk a punk rock, rock’n’roll, hardcore, reggae, ska, rockabilly, indie rock a hudební styly a scény, které se od nich odvíjejí anebo s nimi úzce souvisejí

Nečesaný a korupční kauza. V Liberci bude od rána soud pokračovat v projednávání korupční kauzy bývalého ředitele Krajské nemocnice Liberec Luďka Nečesaného. Obžaloba jej viní z přijetí úplatků v celkové výši přes 23 milionů korun, hrozí mu pět až 12 let vězení. Nečesaný obvinění odmítá. V případu jsou obžalovaní i Nečesaného manželka Šárka a zástupce zdravotnické firmy.

Dukovany se otevřou. V Jaderné elektrárně Dukovany by dnes měla končit odstávka čtvrtého bloku. Energetici ho odstavili 4. července kvůli kontrole jednoho z šesti hlavních cirkulačních čerpadel. Jaderná elektrárna dnes zároveň pořádá pro veřejnost den otevřených dveří.