Se Zemanem bych se rád utkal tváří v tvář, prohlásil Drahoš

Soupeřem Miloše zemana ve druhém kole prezidentské volby bude akademik Jiří Drahoš. Ten by se se Zemanem konečně rád setkal v osobním duelu. Očekává také, že ho podpoří příznivci dalších kandidátů, kteří v prvním kole neuspěli. Doprošovat se ale nebudu, řekl Drahoš novinářům na tiskové konferenci.

Vyzvete Miloše Zemana, aby s vámi šel do debat?

Já bych v té souvislosti ještě ocenil velice kultivovaný souboj kandidátů. Teď mluvím o těch, kteří jsme se skutečně setkávali, ne o Miloši Zemanovi. Ocenil bych kultivovanost toho boje a doufám, že od nich budu mít také podporu. Já bych se rád s Milošem Zemanem setkal tváří v tvář, on sice řekl, že kampaň nevede, takže do žádných debat chodit nebude, ale podobně řekl, že jen blbec nemění své názory - takže já jsem zvědav.

Můžete podrobně popsat následující kampaň?

Těch čtrnáct dní bude určitě to grand finále, určitě přeskupím tým, změníme strategii, každý chápe, že strategie pro první kolo je jiná než ta pro kolo druhé. Musím se připomenout voličům mimo Prahu a počítám s tím, že větší množství z těch dvou týdnů strávím v regionech.

Jaké téma podle vás nakonec rozhodne?

Určitě domácí téma, bezpečnost, moderní stát, vize, které by měl mít prezident. Domácí část bude důležitá, neméně důležitá je z mého pohledu ta zahraniční, ukotvení České republiky, její místo v rámci Severoatlantické aliance, důležitost vazem na euroatlantický prostor.

Budete ochotný v rámci jednání některým protikandidátům za podporu ochoten nabídnout místo ve svém týmu?

Já podporu od svých soupeřů v tomto kole víceméně očekávám, kdybych to nebyl já, kdo postoupil, vyzval bych k ní. Zatím jsem s žádným protikandidátem nejednal, neplánuji vyjednávat nic - podporu ocením, ale rozhodně ji nebudu vyžadovat a nebudu se doprošovat. Beru to tak, že jsme si to na kandidátských debatách několikrát řekli - a vícekrát explicitně padl úmysl podpořit protikandidáta Miloše Zemana. Ale žádného z protikandidátů se nebudu doprošovat.

Vymezoval jste se proti některým spolupracovníkům Miloše Zemana, tématem byl i váš šéf kampaně Jakub Kleindienst, bude součástí i dalšího kola kampaně?

V druhém kole zůstane, tým ale přeskupím, kompletní velení převezmu já sám. Ale strategie se změní.