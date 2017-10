‚Seděla jsem v autě a brečela.‘ Weinstein obtěžoval i hvězdu Hry o trůny

LOS ANGELES O sexuálním obtěžování a ponižování v Hollywoodu promlouvá stále více hereček.Obětí producenta Harveyho Weinsteina byla i Lena Headeyová, představitelka Cersei Lannister ze seriálu Hra o trůny. O svých zkušenostech se sexuálním obtěžováním dále promluvily na galavečeru například oscarové herečky Jennifer Lawrenceová a Reese Whitherspoonová.

„Při natáčení filmu Kletba bratří Grimmů (2005) za mnou Weinstein přišel a udělal nějakou nemístnou poznámku. Se smíchem jsem ho odmítla, ale uvnitř mě to šokovalo,“ napsala herečka Lena Headeyová na svém Twitteru. Zároveň zmiňuje, že ji při natáčení Grimmů neustále šikanoval Terry Gilliam, režisér snímku.

„S Weinsteinem jsem se znovu potkala o pár let později, byla jem přesvědčená, že nic nezkusí. Snídali jsme spolu v hotelu a v jednu chvíli navrhl, ať jdeme do jeho pokoje, že tam pro mě má připravený scénář. V tu chvíli mi naskočila pomyslné poplašné světlo. Řekla jsem mu, že jsem tu jen kvůli práci a že nic jiného nepřichází v úvahu. To ho naštvalo. Když jsem nasedala do auta, řekl mi, že nikomu nesmím vyprávět o tom, co se v tom hotelu stalo. Seděla jsem v autě a brečela,“ dodává Headeyová.

Se zkušeností se sexuálním obtěžováním se svěřily v úterý svěřily i další dvě hollywoodské hvězdy.



„Když jsem byla o dost mladší a začínala jsem s herectvím, producenti mi řekli, že musím pro jednu roli shodit 7 kilo za dva týdny,“ popisovala v proslovu na 24. galavečeru žen v Hollywoodu pořádaném magazínem Elle herečka Jennifer Lawrenceová.

„Během práce na tom filmu mě také jedna ze ženských producentek donutila svléknout se. Následně mě postavila do řady s dalšími pěti herečkami, které byly mnohem štíhlejší než já. Fotograf nás vyfotil. Producentka mi následně řekla, ať si tu fotku vezmu a že mi poslouží jako motivace,“ pokračovala Lawrenceová. Když si šla na chování producentky stěžovat jednomu z mužských producentů, tak ji měl odpovědět: „Nevím, proč si ostatní myslí, že jsi tlustá. Já bych tě klidně ojel.“

Jennifer Lawrence shares her story of being mistreated in Hollywood: https://t.co/1iaJi5oKPz #MeToo pic.twitter.com/2zM6Tt1tPj — USA TODAY Life (@usatodaylife) 18. října 2017

Na stejném galavečeru se se svým zážitkem svěřila i herečka Reese Witherspoonová. „Cítím naprosté znechucení k režisérovi, který mě obtěžoval, když mi bylo šestnáct. Také ke všem producentům a agentům, kteří mě donutili myslet si, že mé mlčení je součást smlouvy. Přála bych si říct, že šlo o jediný případ v mém životě. Bohužel mám hned několik špatných vzpomínek na sexuální obtěžování.“