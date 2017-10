SEDLÁČKOVÁ: Konečně pátek? Letím zpátky do Paříže směr domov

PRAHA Konečně zase na ruzyňském letišti směr Paříž. V posledních několika letech trávím v Praze asi třetinu roku a většinou se za rodinou vracím v pátek, ideálně v pozdní odpoledne.

To ještě stihnu ráno nějakou pracovní schůzku, kostýmní, maskérské či herecké zkoušky nebo střižnu či setkání s hudebním skladatelem – podle toho,v jaké fázi realizace filmu se právě nacházím. Pak mě má obětavá maminka odveze na letiště, kde už to umím všechno nazpaměť. Za léta praxe mám vypozorováno, která fronta na odbavení půjde nejspíš nejrychleji, automaticky ze sebe svlékám pásek, svetr a šálu, vyndávám počítač, sundávám hodinky. V letadle pracovat neumím, takže si většinou procházím noviny a časopisy, které si za týden nakoupím, a nestihnu je přečíst.



Konečně Paříž. Konečně doma. Pravidelně mě napadá, zda děti opravdu oceňují můj příjezd, jelikož podle stavu jejich neuklizených pokojů to tak většinou nepůsobí, ač ví, že zase budu nadávat. Ale to samozřejmě není barometr lásky. Když jsou zrovna doma a ne s kamarády, přeci jen se mi ještě vrhnou kolem krku, dvanáctiletá Anna pevně, sedmnáctiletý Karel nonšalantně, a vypráví mi, co se událo ten den ve škole, protože jinak si během týdne každý večer telefonujeme. Pak už mají pocit, že potřebě mateřské lásky odevzdaly, co měly, a zavřou se do pokojů (doufám, že si tam čtou, ale pravda je asi blíže iPodům). Jejich otec si postěžuje, že mu vůbec nepomáhají, a nalije mi sklenku vína.



Konečně klid. Po týdnu, kdy se snažím co nejvíce stihnout, abych svůj pražský pobyt využila na sto procent, se mohu vyspat a snad si i přečíst nějakou z knih, které se mi vrší na nočním stolku. Tentokrát se těším na Právě proto, že jsem, což je obsáhlý rozhovor Jana Lukeše s Ivanem M. Havlem, a také na Citlivého člověka od Jáchyma Topola. Jenže předtím mě čeká velký nákup a odpoledne mi jistě výčitky svědomí nedají a řeknu si, že jsem přes týden vůbec nepracovala na svém novém scénáři,atak sedám k počítači a snažím se. Konečně udeřila sedmá a je čas vařit - to jsem ráda! Sobota je můj kulinářský den a při večeři, když se mi podaří a všem chutná, si říkám, že jsem šťastná.



Andrea Sedláčková je režisérka, scénáristka a spisovatelka.