Sedm členů rodiny na Ostravsku se nejspíš otrávilo jídlem. Měli závratě i halucinace

OSTRAVA Sedm členů jedné rodiny včetně dvou dětí se v pondělí odpoledne ve Vratimově na Ostravsku pravděpodobně otrávilo jídlem. Trpěli nevolností, závratěmi i halucinacemi. Šest lidí skončilo v nemocnicích. U sedmého postiženého hospitalizace nebyla nutná. V úterý to řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

„Po půl čtvrté odpoledne přijali pracovníci krajského zdravotnického operačního střediska oznámení o náhlých zdravotních potížích několika členů rodiny v obci Vratimov. Na místě zasahovaly čtyři posádky rychlé zdravotnické pomoci, včetně týmu pro speciální činnosti,“ uvedl Humpl.



Posádky záchranné služby ošetřovaly sedm lidí. „Vzhledem k hromadnému postižení a přítomnosti plynového kotle záchranáři v prostorách domu nejprve prověřili možný únik oxidu uhelnatého, který se však nepotvrdil,“ řekl.

Zdravotní obtíže postižených tak podle něj svědčily pro pravděpodobnou otravu jídlem. „Problémy se objevily po konzumaci společného oběda, a to v různé intenzitě. Jednalo se o nevolnosti, závratě, zvracení, bolest hlavy, ale také halucinace. Co přesně však bylo jejich zdrojem, záchranáři neurčili,“ řekl.

Po prvotním vyšetření bylo do nemocnic převezeno šest lidí. Šlo o dvě děti ve věku tři a šest let a o čtyři dospělé ve věku 37 až 71 let. Předáni byli do péče Fakultní a Městské nemocnice Ostrava.