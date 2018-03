Zuckerberg se omluvil. Chce zabezpečit data na Facebooku a rád promluví v Kongresu

NEW YORK Šéf firmy Facebook Mark Zuckerberg rád předstoupí před poslance amerického Kongresu v kauze londýnské konzultační firmy Cambridge Analytica, která neoprávněně získala informace o 50 milionech uživatelů oblíbené sociální sítě. Zuckerberg to ve středu řekl v rozhovoru pro televizi CNN.

„Pošleme tam osobu, která se nejlépe vyzná v tom, co chce Kongres zjistit. Když to budu já, půjdu tam rád,“ řekl americký podnikatel. Přiznal, že společnost Facebook chybovala a slíbil zvýšit kontrolu přístupu internetových vývojářských firem k uživatelským datům.



„Je to velká ztráta důvěry a je mi opravdu líto, že se to stalo. Chránit data lidí je naše základní odpovědnost,“ komentoval Zuckerberg skandál. Otázkou podle něj teď není, zda by jeho firma měla být vystavena silnějším regulacím; jde prý spíš o to, jak to nejlépe provést.

Zuckerberg neupřesnil, jakých chyb se jeho lidé dopustili, ale za skandál se výslovně omluvil. Prohlásil, že společnost Facebook provede kontrolu všech aplikací fungujících na její platformě a poskytne uživatelům nástroj, který jim usnadní blokovat přístup k jejich privátním datům.

Zneužitá data měla pomoci Trumpovi ve volbách

Společnost Facebook se dostala v posledních dnech do středu pozornosti amerických a evropských vyšetřovatelů kvůli odhalením, že britská firma Cambridge Analytica neoprávněně využila data uživatelů facebooku k tvorbě profilu amerických voličů. Projekt měl přispět ke zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem.



Podle Facebooku osobní data uživatelů nejprve v souladu s pravidly firmy shromažďoval z vědeckých důvodů profesor Alexandr Kogan, psycholog cambridgeské univerzity. Shromážděné informace se ale dostaly k třetím osobám, včetně firmy Cambridge Analytica, což regulím Facebooku odporuje.

Zuckerberg ve středečním rozhovoru pro časopis Wired řekl, že jeho firma nenašla žádné spojení mezi společností Cambridge Analytica a ruskou Agenturou pro výzkum internetu, která vyrábí demagogické a nepravdivé informace a šíří je do světa. Podle agentury AP se kongresmani při plánovaném slyšení budou ptát, zda ruští agenti mohli před prezidentskými volbami v USA manipulovat Zuckerbergovou sociální sítí.