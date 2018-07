Šéf IT odboru ministerstva práce Hojer si má odpykat tři roky

PRAHA Soud úterý poslal bývalého vedoucího IT odboru ministerstva práce Milana Hojera na tři roky do vězení za vydírání softwarové firmy OKsystem a za zneužití pravomoci. Do trestu zahrnul i informatikovo dřívější podmíněné potrestání za krádež tabletů v několika restauracích. Verdikt není pravomocný. Hojer je ve vazbě, protože se před dokončením hlavního líčení skrýval v Chorvatsku.

Letos v dubnu uznal pražský městský soud vinným i Hojerova údajného spolupachatele, bývalého prvního náměstka ministerstva Vladimíra Šišku. Trest mu však neuložil, protože muž si již odpykává čtyřleté odnětí svobody za jinou trestnou činnost na ministerstvu - konkrétně za zmanipulování IT zakázek na provoz systému výplaty sociálních dávek.

Kvůli Šiškově stíhání rezignoval v roce 2012 ministr Jaromír Drábek (TOP 09), který nyní sám čelí v souvislosti s řízením úřadu trestnímu stíhání za údajnou přípravu dotačního podvodu.



Softwarová společnost OKsystem pro ministerstvo dlouhodobě zajišťovala čtyři informační systémy. Úřad se ale v roce 2011 domluvil bez výběrového řízení s jiným dodavatelem, společností Fujitsu Technology Solutions. OKsystem v tom viděla rozpor se zákonem, a proto se obrátila na antimonopolní úřad.

Šiška a Hojer pak podle rozsudku opakovaně při schůzkách s jednatelem OKsystemu podmiňovali získání jiné zakázky v hodnotě nejméně 100 milionů korun tím, že firma svou námitku stáhne. V opačném případě zakázku získat neměla, ačkoliv k ní už zahájila přípravné práce.

Hojer se cítí nevinen. S firmou OKsystem prý stejně jako s ostatními dodavateli ministerstva jednal jen o technických záležitostech, k zástupci firmy se podle vlastních slov snažil přistupovat profesionálně a férově. „Pokud jsem se měl dopustit nějaké trestné činnosti, rozhodně to nebylo úmyslné. Pouze jsem plnil povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů,“ řekl v úterý soudu.

Soud se případem zabýval už potřetí. Hojer dostal napoprvé pětiletý trest, podruhé trest o rok vyšší. Rozsudek pokaždé zrušil odvolací senát - naposledy kvůli tomu, aby soud podrobněji zkoumal, zda firmě OKsystem vznikla v souvislosti s nepřidělením zakázky škoda a v jaké výši.

Státní zástupkyně v úterý pro Hojera - obdobně jako dříve pro Šišku - požadovala trest vězení při dolní hranici sazby, která by u způsobení škody velkého rozsahu činila pět až 12 let. Zároveň žádala pětiletý zákaz výkonu funkcí v orgánech veřejné moci. Podle soudu se však vznik a výši škody nepodařilo jednoznačně objasnit. Zatímco Hojer se výslovně vzdal možnosti podat proti rozsudku odvolání, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.