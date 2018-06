Neočekávaná schůzka. Šéf komunistů Filip si na Hradě stěžoval na Babiše, je na něj naštvaný

PRAHA Sotva podepsali koaliční dohodu všichni členové poslaneckého klubu ČSSD, objevil se nový malér, který ohrožuje budoucí vládní projekt. Koaliční kabinet ANO a ČSSD by měli podpořit komunisté. Jenže jejich předseda Vojtěch Filip od pátku vypočítává, co se mu na jednáních s premiérem Andrejem Babišem nelíbí.

Jak zjistily LN, v poledne jednal na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem. „Přijel mu říci, že je na Babiše naštvaný, a že nedrží slovo,“ řekl redakci důvěryhodný zdroj ze sněmovny. Filip na zaslané otázky nereagoval. A vyhýbavou reakci poslal ke schůzce prezidentův mluvčí. „Nyní pečlivě připravujeme ústavní akt jmenování členů nové vlády, a proto až do zítřejších 9:00 nebudeme poskytovat žádné komentáře,“ odbyl LN Jiří Ovčáček. Ve zmíněný čas má podle plánu prezident Zeman jmenovat nový Babišův kabinet.



Filip si na Babiše postěžoval v úterním vydání MF Dnes zejména na to, že premiér nedodržel dohodu, která se týkala výměny členů dozorčí rady ČEZ. „Na rovinu říkám, že o chování Andreje Babiše ústřednímu výboru naší strany nebudu lhát. To bych si v životě nedovolil. Ale znamená to, že taky nemusím získat podporu pro návrh, abychom tolerovali příští vládu,“ prohlásil Filip. Sám prý ještě není rozhodnutý, co doporučí ústřednímu výboru komunistů, zda podpořit ve sněmovně Babišův kabinet anebo ne.