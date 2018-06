Šéf OLAF se důrazně ohradil proti tvrzení Babiše, že nevyšetřuje nezávisle. Ten na něm trvá

BRUSEL Úřadující šéf Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) Nicholas Ilett se ve středu důrazně ohradil proti tvrzení českého premiéra Andreje Babiše. Ten v lednu v souvislosti s kauzou Čapího hnízda uvedl, že OLAF není nezávislý a věc je zpolitizovaná jak v České republice, tak v Bruselu. Babiš ale uvedl, že si na svých slovech trvá.

Za dvě desetiletí své existence úřad podle Iletta prokázal praktickým způsobem svého fungování, že nezávislý je a svou nezávislost si brání.



„Jen velmi zřídka o tom teď někdo pochybuje. Zásadně trvám na tom, aby naše nezávislost nebyla zpochybňována. Nebyli jsme vystaveni vnějšímu vlivu ani v tomto vyšetřování, ani v žádném jiném,“ řekl Ilett na tiskové konferenci k výroční zprávě OLAF za uplynulý rok.



Babiš je kvůli možnému dotačnímu podvodu trestně stíhán, záležitost ale pokládá za „vylhanou politickou kauzu“. Ilettův úřad koncem loňského roku uzavřel vyšetřování Čapího hnízda s tím, že existuje podezření na dotační podvod. České ministerstvo financí pak na konci ledna oznámilo, že farma, která jako malý podnik původně získala padesátimilionovou dotaci, byla vyjmuta z evropského financování.

Šéf OLAF připomněl, že Babiše jako soukromou osobu jeho úřad nikdy nevyšetřoval. „Řešili jsme dotace související s určitou firmou,“ uvedl. Dotčené společnosti podle Iletta mají právo se v případě pochybností obrátit na soudy jak v České republice, tak i na unijní soud v Lucembursku. „Pokud skutečně mají důvod, ať to udělají. Uvidíme, jak soud rozhodne,“ řekl.

Babiš na svých výrocích trvá

Premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na svých pochybnostech ohledně nezávislosti Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), který vyšetřoval kauzu Čapí hnízdo. Babiš to ve středu řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. Reagoval na prohlášení úřadujícího šéfa úřadu Nicholase Iletta, který Babišovo dřívější tvrzení důrazně odmítl.



„Na svém vyjádření trvám a nemám na tom co měnit. OLAF měl v minulosti své korupční aféry,“ prohlásil Babiš. Dodal, že se prokázalo, že činnost úřadu byla zpolitizovaná. V lednu Babiš řekl, že vyšetřování, které vede OLAF kvůli dotačnímu podvodu při stavbě farmy Čapí hnízdo, je podle něj zpolitizované jak v Česku, tak v Bruselu. Babiš je v kauze trestně stíhaný

Ilett, který je britským občanem a OLAF vede od loňského října, také upozornil, že v některých „administrativních kulturách“ - včetně jeho vlastní země - je už po několik stovek let běžně uznáváno, že instituce může fungovat, aniž by podléhala vnějším vlivům. „V jiných zemích ale není tak zřejmé, že by vysoký úředník mohl svou činnost vykonávat nezávisle,“ podotkl.

Evropský úřad proti podvodům vznikl v roce 1999, jeho posláním je chránit finanční zájmy EU. Formálně je součástí struktury Evropské komise.