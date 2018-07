Šéfka polského nejvyššího soudu přišla do práce navzdory zákonu, který ji poslal do penze

VARŠAVA Předsedkyně polského nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová, která by na základě sporného zákona měla být od středy v penzi, dorazila ráno do práce. Soudkyně, jejíž odchod do důchodu potvrdil v úterý prezident Andrzej Duda, prohlásila, že hodlá hájit vládu práva.

Kvůli zákonu zahájila v pondělí s Varšavou řízení Evropská komise a Poláci pořádají demonstrace v desítkách měst. Ve středu přišly Gersdorfovou před budovu soudu podle polských médií podpořit stovky lidí.



„Nejsem tady kvůli politice, přišla jsem bránit vládu práva,“ prohlásila Gersdorfová obklopená davem polských i zahraničních novinářů. Soudkyně, která ostře kritizuje útok vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) na nezávislost justice, se v úterý sešla s prezidentem, který trvá na jejím odchodu. Gersdorfová naproti tomu opírá své pokračování ve funkci o ústavu, podle níž její mandát předsedkyně vyprší až koncem dubna 2020. To minulý týden potvrdilo i jednomyslné usnesení soudců nejvyššího soudu.



Polská konzervativní PiS od nástupu k moci v roce 2015 zdůrazňuje, že změny v justici jsou nezbytné, aby soudy byly efektivnější a spravedlivější. Argumentuje také tím, že v křeslech soudců ve značné míře zůstávají lidé poznamenaní mentalitou komunistické éry.



Na základě zákona kritizovaného polskou opozicí i EK mají na penzi odejít soudci nejvyššího soudu, kteří dosáhli 65 let, jichž je podle médií 27 z celkových 73.