Šéfúředník u soudu. Měl pomáhat registrovat kradené vozy za miliony, jeden si i koupil

MLADÁ BOLESLAV / PRAHA Poslední týden v dubnu se ocitne jeden z vedoucích odborů magistrátu v Mladé Boleslavi v neobvyklé situaci. Předstoupí před soudce jako obžalovaný v kauze legalizace kradených aut. Úředník měl v případu zastávat důležitou roli, podle státního zástupce právě on nechal kradené vozy registrovat. Pokud mu žalobce prokáže vinu, vedoucímu úředníkovi hrozí až deset let vězení.

Zmíněným úředníkem je vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Josef Macoun. V tříčlenné skupině byl podle obžaloby posledním článkem ve snaze legalizovat kradená auta. Společně takto měla trojice přikrýt krádež osmi vozů v celkové hodnotě 12,5 milionů korun. Dva z pachatelů už si vyslechli pravomocný trest, s Macounem pak u Okresního soudu v Mladé Boleslavi začíná 25. dubna hlavní líčení.

„Za tím účelem i obstaral živnostenské oprávnění, aby všechna tato vozidla mohla být registrována na jeho osobu a on mohl vystupovat jako majitel vozidel s tím, že je zakoupil od cizozemských majitelů,“ popisuje roli ve skupině jednoho z jejích členů, Stanislava B., rozsudek, jejž má server Lidovky.cz k dispozici. Sám Macoun je obžalovaný ze zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti ve formě podílnictví.

Vedle Stanislava B. tvořili skupinu bývalý mladoboleslavský hokejista Boris Ž. a právě vedoucí odboru dopravy Josef Macoun. Na spolupráci se údajně dohodli v březnu 2014. Boris Ž. měl využít svých známostí, které umožnily dovoz kradených aut z ciziny. Auta na fiktivně zřízenou firmu podle žalobce nechal psát Stanislav B., součástí plánu bylo i sehnat padělané doklady, uzavřít povinné pojištění z provozu vozidla a obstarat státní technickou kontrolu.

„Prostřednictvím podřízených zaměstnanců zajistil schválení vozidla do provozu a registraci vozidla do registru motorových vozidel, vydání technického průkazu a registračních značek,“ popisuje pak jeden rozsudků u spolupachatelů Macounovu úlohu. Registrace vozů probíhala od prosince 2014 do ledna 2015, legalizovaly se takto různé typy automobilů Land Rover, BMW a Audi.

Kradená auta z Německa a Slovenska

Kradené vozy nejčastěji pocházely z Německa a Slovenska. Nejcennějším kusem byl Land Rover Range Rover 4.4 SD LG za 2,78 milionu korun, jenž byl ukraden v Mnichově. Auta se po registraci prodávala dál. „Jedno z legalizovaných odcizených vozidel zakoupil výhodně i zmíněný úředník odboru dopravy,“ uvedl v srpnu 2016 policejní mluvčí Jakub Vinčálek, když policie začala kauzu vyšetřovat a kdy ještě jméno úředníka nebylo oficiálně známé.

Sám Macoun komentuje svou kauzu velmi zdrženlivě, nicméně jakoukoliv vinu odmítá. „Nikdy jsem žádný trestný čin nespáchal,“ sdělil serveru Lidovky.cz. „V současné době mám z celé věci vážné psychické problémy a trpí tím celá má rodina,“ dodal. Dohromady se o něj policie v souvislosti se zmíněnou kauzou zajímá tři a půl roku, stíhaný je pak téměř rok a tři čtvrtě.

Na magistrátu má přes své vážné potíže se zákonen zastání. I po podání obžaloby zůstal na vedoucím místě, podle všeho se minimálně do pravomocného rozsudku v tomto ohledu nemá čeho bát. „Dokud dotyčný není odsouzen, je třeba na něj nahlížet jako do doby, než se tak stane,“ sdělila serveru Lidovky.cz tajemnice magistrátu Marie Zajíčková. „Až bude jasný výsledek soudu, tak pakliže bude ten důvod, tak to bude k řešení,“ dodala k pozici Macouna.

Pro Stanislava B. a Borise Ž. Už je kauza pravomocně uzavřená. Loni v listopadu se se žalobcem dohodli na vině a trestu, soudce Tomáš Doležal úmluvu stvrdil. „Obě rozhodnutí jsou pravomocná,“ potvrdil serveru Lidovky.cz soudce. Stanislav B. dostal za legalizaci výnosů z trestné činnosti a padělání veřejné listiny tři roky podmíněně se zkušební lhůtou pěti let a pokutu 50 tisíc korun, s úplně stejným trestem opustil soudní síň i Boris Ž. Šéf odboru Macoun trval na projednání případu v hlavním líčení.