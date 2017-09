Selena Gomezová měla transplantaci ledviny. Dárkyní se stala nejlepší kamarádka

WASHINGTON Americká zpěvačka Selena Gomezová přiznala, že podstoupila transplantaci ledvin, která proběhla během léta. Tento zákrok byl spojen s jejím onemocněním lupusem. Svou dočasnou odmlku vysvětlila v příspěvku na sociální síti Instagram, ve kterém rovněž řekla, že jí orgán darovala její kamarádka Francia Raisaová.

„Zjistila jsem, že potřebuji transplantaci ledviny kvůli mému lupusu, od té doby jsem se zotavovala,“ napsala zpěvačka. „Bylo to to, co jsem potřebovala udělat pro své celkové zdraví.“

Zpěvačka rovněž ve svém instagramovém příspěvku poděkovala své přítelkyni, herečce ze seriálu The Secret Life of the American Teenager, Francii Raisaové. „Nejsou žádá slova, která by dostatečně popsala, jak moc děkuji mé krásné přítelkyni Francii Raisaové,“ napsala Selena Gomezová. „Dala mi ten nejdůležitější dárek a oběť v podobě darování ledviny. Cítím se neuvěřitelně požehnaná. Mám tě strašně moc ráda, ségro,“ dodala. Poděkovala i své rodině a doktorům, kteří o ni pečovali.

Obě herečky se poprvé setkaly na charitativní akci Disney a televize ABC v dětské nemocnici v roce 2007. Raisaová o příběhu a událostech rovněž informovala na síti Instagram.

Gomezová vydala svůj první singl z jejího nového bezejmenného alba ‚It It Me Me‘ v březnu. Od té doby vyšly ještě singly ‚Bad Liar‘ a ‚Fetish‘. Kvůli její operaci ale své písničky nijak nepropagovala. Poprvé se po operaci na veřejnosti ukázala minulý pátek v New Yorku, kde jí doprovázel její přítel Abel Makkonen Tesfaye, známý spíše pod svým pseudonymem The Weeknd.

Zpěvačka a herečka si minulý rok kvůli panickým záchvatům, úzkostem a depresím vzala nějaký čas volna, kdy nebyla vůbec aktivní na sociálních sítích, informoval web britské televize BBC. Pětadvacetiletá Gomezová tvrdí, že její problémy s duševním zdravím jsou vedlejšími faktory nemoci zvané lupus, s níž byla diagnostikovaná minulý rok. Lupus ovlivňuje imunitní systém. Příznaky onemocnění mohou být extrémní únava, vyrážky (zejména na obličeji, zápěstí a rukách), bolesti kloubů a otoky. Ve svém příspěvku také přiznala, že „lupus je stále velmi nepochopený, ale i přesto je již vidět nějaký pokrok.“