Senátní výbor označil Zemanovy kroky kolem novičoku a Nikulina za rizikové

PRAHA Senátní bezpečností výbor odsoudil prezidenta Miloše Zemana za to, že nechal Bezpečnostní informační službu (BIS) prověřit, zda v Česku nebyl vyvíjen nebo skladován jed novičok. Stejně tak v úterý odmítl i zasahování Hradu do případu údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Výbor tyto kroky označil za bezpečnostní a zahraničněpolitické riziko. Vyzval hlavu státu, aby se podobných zásahů do budoucna zdržela a respektovala ústavou vymezené pravomoci.

„Těmito případy vyvrcholil dlouhodobý trend, kdy prezident České republiky a jeho nejbližší spolupracovníci obhajují ekonomické a mocenské zájmy cizích států,“ stojí v usnesení, které na svém twittrovém účtu zveřejnil jeho iniciátor Václav Láska. O stanovisku výboru informovala ČTK rovněž senátní tisková tajemnice Eva Davidová, k dispozici je i na senátním webu.



O Nikulina, který byl minulý týden vydán do USA, mělo zájem také Rusko. Zemanův kancléř kvůli tomu kontaktoval ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), oprávněnost vydání do USA zpochybňoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zemanovo jednání ohrožuje důvěryhodnost a politickou stabilitu, tvrdí výbor

„Výbor nepovažuje za přípustné, aby z důvodu obhajoby zájmů Ruské federace prezident České republiky a jeho okolí veřejně zpochybňovalo kroky a motivy vlády a zákonnost soudní soustavou potvrzeného procesu vydání do Spojených států amerických,“ uvádí se v usnesení. „Toto jednání a ovlivňování celého procesu vážně ohrožuje postavení České republiky v rámci jejích bezpečnostních struktur, důvěru v její právní stát a její politickou stabilitu a důvěryhodnost,“ shodl se výbor.

Zemanovo veřejné prohlášení ohledně BIS a novičoku označil výbor jako „gesto zpochybňující zahraničněpolitickou orientaci státu, důvěryhodnost jeho spojenců a napomáhající v šíření lživého obvinění České republiky za strany Ruské federace“. Zeman prohlášení vydal v návaznosti na ruské tvrzení, že jed, kterým byli v Británii otráveni bývalý dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera, mohl pocházet z Česka. Podle Británie za útokem stojí naopak Rusko. miloš zeman

Hnutí STAN se kvůli této Zemanově aktivitě obrátilo na ústavní právníky kvůli možnosti zažalovat prezidenta. Zástupci dalších stran ale ČTK sdělili, že prezidentův krok za velezradu nepovažují.