Senátoři budou řeši výši důchodů. A co bude dál s kauzou zabitých tygrů?

Policie bude pokračovat ve vyšetřování kauzy tygrů zabitých kvůli výrobě asijských lektvarů. Do případu je zapleten člen známého klanu cirkusových umělců Berousků.

Měla by pokračovat schůze Senátu. Senátoři by měli projednat mimo jiné vládní návrh změn v důchodech a školskou novelu, která by odložila o rok reformu financování regionálního školství.

- Budeme sledovat další vývoj kolem kauzy zabitých tygrů a dalších chráněných zvířat, které vyšetřuje policie. V úterý byli v případu vedeném pod označením Trophy (trofej) obviněni tři lidé ve věku 35, 56 a 67 let. Podle zjištění LN šlo i o Ludvíka Berouska, který se dlouhodobě věnuje chovu šelem, dále vietnamského obchodníka, jenž zajišťoval prodej, a preparátora ze severních Čech. Ten měl na starosti zpracování mrtvého zvířete. Všechny obviněné muže poslal soud ve středu do vazby. Hrozí jim trest vězení od šesti měsíců do pěti let.

- Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman představí analýzu na téma trestní řízení vedená vůči voleným funkcionářům územních samospráv. Ta přináší komplexní pohled na problematiku trestné činnosti týkající se komunálních, respektive krajských politiků (zastupitelů, radních, starostů, primátorů, hejtmanů apod.) a koriguje některé nepřesnosti.



- Krajský soud v Olomouci se bude znovu zabývat případem vraždy policisty z Olomouce z února roku 2015, který byl nalezen oběšený na periferii města. Z vraždy je obžalován čtyřiatřicetiletý Česlav Hurina, před soudem se bude zodpovídat kvůli tomuto činu i bývalý policista Rudolf Bajtek, který podle žalobce svému kolegovi tehdy neposkytl pomoc.



- Happeningem sázení květin začne akce zaměřená na zkvalitnění prostředí a veřejného prostoru u výstupu z metra Florenc s názvem Léto za Poříčskou bránou aneb vymazlená Florenc.

- V Bruselu začne první kolo jednání o zóně volného obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem.

- Vstupují v platnost předběžná opatření, jejichž cílem je zabránit případnému prudkému růstu dovozu oceli do EU po rozhodnutí Spojených států uvalit cla na dovoz oceli a hliníku. Opatření jsou kombinací systému kvót a cel.



- V Jeruzalémě začne proces s manželkou izraelského premiéra Sarou Netanjahuovou obviněnou ze zneužití státních peněz v rezidenci premiéra.

- Maďarský premiér Viktor Orbán je na třídenní návštěvě Izraele. Má se setkat se s premiérem Benjaminem Netanjahuem a prezidentem Reuvenem Rivlinem. Odpoledne navštíví památník holokaustu Jad vašem.