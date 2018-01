Seniory ze zařízení v Olešné vyprovázeli kriminalisté, majitel se zapírá před zaměstnanci

PRAHA Několik dnů po vystěhování klientů z domova pro seniory v jihočeské Olešné se ukazují detaily poněkud vyhrocené události. Krátce před Vánoci vyprovázela nemocné staříky do okolních sociálních zařízení i policie, která se nadále zabývá případem soukromého zařízení, v­ němž podle výpovědí zaměstnanců a lékařů panovaly otřesné podmínky. Potíží má ale Domicil aktivních seniorů více, jak zjistil server Lidovky.cz přímo na místě. Mezi zaměstnanci a majitelem totiž začal ostrý spor kvůli výplatám.

Domov v ­Olešné na Písecku měl problémy již delší dobu. Během posledního adventního týdne radnice definitivně rozhodla, že se pacienti soukromého zařízení musejí vystěhovat. Přesné důvody klienti neznají. O to větší překvapení pro ně bylo, když na jejich stěhování z domova dohlíželi kriminalisté a ještě tentýž den se ocitli v nedalekých zařízeních v regionu.

Skončila i poslední sestra

O konkrétních příčinách nebyla dosud informována ani starostka obce Miloslava Brožková. Policie ani majitel zařízení s ní nekomunikují.

Důvodem podle praktické lékařky Barbory Kolářové, která na nevyhovující chod zařízení odvážně poukázala, byly údajně otřesné podmínky bezmála padesátky klientů. Ačkoli platili měsíčně minimálně 14 tisíc korun za pobyt a služby, péče tomu neodpovídala. Situace se vyhrotila, když v ­prosinci odešla poslední zdravotní sestra.

V rozhovoru pro server Lidovky.cz na začátku tohoto týdne zevrubně popsala mimo jiné i to, proč celou záležitost ohlásila úřadům. Nemocným pacientům podle ní podávaly léky i pokojské.

„I přes personální krizi vedení Domicilu nadále přijímalo další a ­stále více nemocné klienty. Posledních několik příjmů tvořili imobilní pacienti s různými vývody vyžadující plnou ošetřovatelskou péči po dobu 24 hodin na úrovni lůžkového zařízení typu léčebny dlouhodobě nemocných či oddělení následné péče, na kterou již nebyl Domicil tou dobou personálně vybaven,“ sdělila.

Špatné zkušenosti s Domicilem aktivních seniorů měla již před třemi lety i rodina z Prahy. „Personálu bylo málo, navíc do zařízení brali mix klientů – s rakovinou, s demencí či psychicky narušené. Finance neodpovídaly poskytnutým službám,“ popsala starší zkušenost dcera bývalého klienta, která si nepřála být jmenována. Její otec je už po smrti.

Šéf Domicilu – lékař Josef Králíček – se neschovává jen před vedením obce, ale i před novináři. Server Lidovky.cz jej kontaktoval telefonicky a po e-mailu již v minulém týdnu. Odpověď dosud nepřišla. Ani na místě neměli reportéři úspěch, i když Králíček byl evidentně přítomen ve svém bytě, který je součástí bývalého hotelu a školicího střediska podniku Státní lesy. Areál z konce 80.­ let minulého století mu však posloužil jako „úkryt“.

„Nemám na vás vůbec čas, nezlobte se. Já teď zrovna jedu kolem Prahy, musím se soustředit,“ řekl serveru Lidovky.cz do telefonu a zavěsil. Reportéři jej nicméně pár minut předtím zaslechli telefonovat skrze otevřené okno v jeho pracovně vzdálené téměř 160 kilometrů od metropole. Přímo v Olešné.

Králíček se ovšem zapírá i před svým personálem. Tři sociální pracovnice zachytili redaktoři zrovna na odchodu ze zařízení. Jejich zaměstnavatel s nimi prý odmítá mluvit, netuší tedy, kdy a­ jestli dojde k rozvázání pracovních smluv. „Nevíme, jestli nám vyplatí prosincovou výplatu,“ řekla rozzlobeně jedna z nich.

Práci momentálně nemají. Zařízení, kde ještě donedávna pobývalo bezmála 50 klientů, téměř zeje prázdnotou. Většina pacientů byla převezena. Jedenáct z nich například přijalo sociální zařízení v nedaleké Bechyni. „Nebyla tam zajištěna především ošetřovatelská péče u klientů, a pokud vím, tak tam docházelo ke snížení kvality poskytované péče,“ sdělila o­ Domicilu ředitelka bechyňského domu pro seniory Alena Sakařová. Další tři klienty z Olešné přijme v brzké době.

Neměl kdo podávat léky

Situaci související s nedostatkem zdravotnického personálu řešila doktorka Kolářová od září, kdy byla registrována jako obvodní lékařka pro domov seniorů. Vedením Domicilu prý byla ujišťována, že v co nejkratší možné době navýší počet zaměstnanců, zejména zdravotních sester. To se však až do Vánoc, tedy do vystěhování domova, o němž jako první informoval Písecký deník, nestalo.

V době od září do prosince nezaměstnali žádnou další zdravotní sestru. Přesto vedení Domicilu nepřestalo přijímat nemocné klienty.

Nedostatek zdravotního personálu vadil i bývalé ošetřovatelce v­ Olešné, která je původem cizinka. „Vadilo mi, že v noci, kdy občas docházelo k problémům, tam nebyla přítomna žádná sestra. Já jsem odmítala léky podávat, protože jsem k tomu nebyla kompetentní,“ líčila v rozhovoru žena, která si nepřála být jmenována. V­ době, kdy v zařízení pracovala – tedy do loňského dubna –, by ale prý nemohla hovořit vyloženě o „hrozných podmínkách“.

Primářka Oddělení následné péče v písecké nemocnici Helena Kajtmanová byla nicméně v kontaktu přímo se zdravotním personálem z Olešné. I ona upozornila na nedostatečnou péči o klienty. Kvůli nařízení vedení nemocnice však neposkytla redakci bližší informace.

Domov pro seniory v Olešné na Písecku měl problémy již delší dobu.

V souvislosti s vystěhováním se také v blízkém okolí hovořilo o ­údajném násilí páchaném na seniorech, to se ale nikdy nepotvrdilo a může jít jen spekulace.

„Co se týká násilí páchaného na seniorech, tak o tom mi není nic známo a opravdu si to nemyslím. O tom, že ale v Domicilu panovaly téměř šokující manýry ze strany vedení vůči rodinám klientů či vůči zaměstnancům, tak o tom koluje mnoho historek. To by vám ovšem nejlépe potvrdil či vyvrátil zdravotnický personál, který tam kdy pracoval, nebo příbuzní klientů. Mnozí z nich mi to ale naznačují či přímo sdělují v děkovných e-mailech, které mi od té doby chodí,“ uvedla obvodní lékařka Kolářová.