Seriál navazující na kultovní horory. Ash Williams ostříhá zlo motorovou pilou

LOS ANGELES Ash vs. The Evil Dead, seriál přímo navazující na kultovní hororovou trilogii Sama Raimiho se v únoru dočká své třetí série. Ash Williams (Bruce Campbell) se v ní bude muset prosekat, prostřílet a provtípkovat hordami samotného pekla a při tom ještě zjistit, že má asi pubertální dceru, o které předtím nevěděl. Mladá dívka asi svého odloučeného tatínka zrovna nepřivítá v otevřeném náručí.

Když v roce 1981 režisér Sam Raimi natočil horor Lesní duch (The Evil Dead), netušil, jaký ohlas jeho dílo bude mít. Snímek s rozpočtem „pouhých“ 350 tisíc dolarů posunul hranice přijatelného. Film je totiž velmi brutální a nijak to neskrývá. Parta studentů přijede do osamocené lesní chaty, kde najde Necronomicon, knihu mrtvých, a nerozvážně z ní přečtou několik pasáží. Probudí tím prastaré zlo dřímající v lese, které je jednoho po druhém začne velmi krvavě likvidovat. Velmi kontroverzní byla i scéna, kdy jednu ze studentek znásilní oživlý strom. I přesto, že rodiče dětí proti snímku brojili, dočkal se Lesní duch velkého komerčního úspěchu. Snímek byl odrazovým můstkem pro herce Bruce Campbella, který si zde vůbec poprvé zahrál Ashe Williamse.

Ash Williams byl drsňákem už v osmdesátých letech. Snímek Lesní duch (1981).

Lesní duch se dočkal ještě dvou filmových pokračování. V druhém díle z roku 1987 se Ash nerozvážně vrátil do té samé lesní chaty, aby zjistil, že v ní zlo stále přebývá. Ačkoliv je druhý díl stále brutálním hororem, tak tentokrát sází i na komediální prvky. Ustanovil Ashovu definitivní podobu - udělal z něj akčního hrdinu, který při porcování monster střílí ostré hlášky. Ash v boji přijde o ruku a místo ní si namontuje motorovou pilu, která se až do dnešní doby stala jeho poznávacím znamením.

Třetí díl s podtitulem Armáda temnot (The Army of Darkness, 1992) je již čistě komediální řežbou, která nevyděsí snad už nikoho. Ash je časovou trhlinou přemístěn do středověku. Tady se musí se svou motorovou pilou a upilovanou brokovnicí probojovat armádou kostlivců.

Seriál po třiceti letech úspěšně navázal

Seriálu Ash vs. The Evil Dead se povedl v roce 2015 věru husarský kousek. Navázal totiž na více než třicet let starou hororovou sérii, aniž by ztratil něco cokoliv ze své originality, násilí a humoru. Postarší Ash Williams je vlastně docela normální chlap, který se akorát rád zpíjí do němoty a místo ruky má nešikovnou dřevěnou protézu. Ve svém obytném přívěsu ale skrývá Necronomicon, zlověstnou knihu, která mu před třiceti lety způsobila tolik potíží. V jednom neopatrném alkoholovém opojení z ní znovu začne číst. Ash proti své vůli zjistí, že je, k potěšení diváka, stále ten skvostný akční borec, který nechodí daleko pro ostré hlášky a trhání střev.

Seriál se letos v únoru dočká své již třetí série. Tentokrát se bude muset vyrovnat s tím, že mu do života vstoupí jeho odloučená dcera, o které neměl ani ponětí. Zlu dojde, že Ashovi nejvíc uškodí, když se pokusí zabít jí. Aby to Ash s její záchranou neměl lehké, jeho dceruška se na něj odmítá byť jen podívat.

Kouzlo seriálu spočívá z velké části na tom, že za ním stojí tvůrci původní hororové trilogie včetně samotného Sama Raimiho. Kromě Bruce Campbella mohou diváci v seriálových vidět třeba i Danu DeLorenzovou, Raye Santiaga nebo Lucy Lawlessovou, kterou snad všichni televizní fanoušci znají jako princeznu bojovnici Xenu. Campbell si v Xeně zahrál postavu zloděje Autolyca.