Seriáloví templáři ještě nedobojovali. V nové sérii je posílí Luke Skywalker

PRAHA Seriál Pád templářů (Knightfall), který se natáčel v Česku, dostal oficiálně do vínku i druhou sérii. Do divácky úspěšné podívané navíc přichází jako posila Mark Hamill, představitel Luka Skywalkera ze ságy Star Wars. Může novinka souviset s jeho nedávným pobytem v Praze a znamená to, že se zde bude natáčet i druhá série?

Talus (Mark Hamill) je snad nejlepším válečníkem, kterého mají templáři k dispozici. Je to ostřílený veterán křížových výprav, který přežil více než deset let v muslimském zajetí. Právě on se připojí k rytířovi Landrymu (Tom Cullen) v honbě za Svatým grálem a v boji proti politickým intrikám. Z jedné strany templáře svírá francouzský král Filip a z druhé papež.

Televize History Channel potvrdila, že se fanoušci dočkají druhé série. Novým tvůrcem seriálu (v angličtině na to existuje pojmenování showrunner) bude Aaron Helbig (Spartakus, Black Sails). Kromě Hamilla se seriál dočká i dalších dvou hereckých posil v podobě Toma Forbese (Mistr popravčí, Wolf Hall) a Genevieve Gauntové (Harry Potter a vězeň z Azkabanu, S tváří anděla).

První řada seriálu se natáčela také v prostorách filmových ateliérů na Barrandově. Štáb v nich postavil celou středověkou vesnici. Ta ale 30. září 2016 celá za shořela, na místě tehdy zasahovalo 24 jednotek hasičů a vrtulník. Škoda byla vyčíslena na zhruba sto milionů korun.



„Šlo o neprokázané zavinění neznámé osoby. To znamená, že jsme vyloučili technickou závadu, požár vznikl kvůli člověku, ale nepodařila se zjistit jak a proč,“ řekl tehdy serveru Lidovky.cz mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Televize History Channel je se svou originální produkcí stále relativně skromná. Její vlajkovou lodí je stále seriál Vikingové, který se letos dočká své již páté série. Naopak seriál Seal Team 6 po své druhé sérii končí. Televize má v plánu ještě seriál Blue Book (Modrá kniha), který bude dramatickým příběhem o zkoumání UFO a paranormálních jevů americkou vládou v padesátých a šedesátých letech.

Herec Mark Hamill na svém Instagramovém profilu v pátek zveřejnil, že se nachází v Praze. Je stále otázkou, zda měla jeho návštěva se seriálem něco společného a zda se tedy i druhá řada bude natáčet v Česku.