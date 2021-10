Pozor na tyto pasti při koupi nového bytu, začínají už v rezervační smlouvě. Čtěte Velký manuál k bydlení

Zástavní právo – součást každé hypotéky Většina lidí nemá při současných cenách dostatek prostředků v hotovosti, aby je mohla ze dne na den složit a koupit byt nebo dům. Proto se u většiny transakcí hned od počátku neřeší jen rezervace dané nemovitosti, ale i její financování prostřednictvím hypotečního úvěru. Vždy klientům doporučujeme financování řešit jako jednu z prvních záležitostí, protože je potřeba splnit věcné i administrativní podmínky konkrétní banky a úrokové sazby se mohou velmi měnit. Především jsou to dostatečné příjmy, prokazující schopnost půjčku splácet. Zde mají problém zejména lidé, kteří sice reálně vydělávají hodně, ale neodpovídá to jejich daňovému přiznání. Kromě těchto věcných náležitostí je pak potřeba se obrnit proti zdlouhavému úřednímu postupu většiny bank. Jak říká jeden kolega, finanční poradce, kdo je naprosto spokojený se servisem své banky, není u ní ještě dostatečně dlouho. Z právního hlediska je však nejpodstatnější to, co se s hypotékou pojí, tedy zástavní právo na nemovitost. To je pro banku zárukou, že dostane svoje peníze zpátky. Například pan Pavel prodával dům po rodičích a chtěl ušetřit za papírování. Domluvil se tedy s kamarádem, který chtěl dům koupit. Ten ale nemovitost se souhlasem Pavla zastavil ještě před samotným prodejem a za peníze od banky si koupil nové auto. Pavel nakonec o dům přišel, protože ho banka nechala prodat v dražbě, aby se jí peníze vrátily. Zástavní právo je jedním z takzvaných věcných práv. To znamená, že nejde obejít, protože se zapisuje do katastru nemovitostí, stejně jako samotné vlastnictví. Slouží k zajištění dluhu pro případ, že by dlužník nebyl schopen včas a řádně splácet své závazky vůči věřiteli. Pokud by k tomu skutečně došlo, proběhlo by exekuční řízení a zástava by mohla změnit majitele ve veřejné dražbě dle zvláštního zákona, stejně jako se to stalo u domu po rodičích pana Pavla. Z dražby se pak přednostně hradí pohledávky zástavního věřitele, tedy banky. V praxi je bohužel velmi těžké si v zástavní smlouvě s bankou dojednat jakékoliv úpravy, jelikož se jedná především o smlouvy adhezní, tedy vlastně jen „formulář“. V několika případech se nám to však přeci jen podařilo a ani tuto smlouvu tedy nedoporučujeme bez rozmyslu a přesného vysvětlení podepsat. Zástavní právo je pevně spjaté se zastavenou věcí, v tomto případě s bytem nebo domem, a s daným úvěrem. Před koupí nemovitosti proto důkladně zkontrolujte, jestli na ní nějaké zástavní právo nevázne. Případným převodem dluhu se totiž do katastru nemovitostí zavkladované zástavní právo nepřesune, ale zůstane vázané na byt nebo dom. Dopady, které by nesplácení mělo, si tak kupujete společně s nemovitostí. Při převodu je tedy vždy potřeba vyřešit staré zástavy a například je přednostně z kupní ceny uhradit. U prodeje nemovitosti, na kterou si předchozí vlastník vzal hypotéku, kterou ještě nesplatil, musí příslušná banka souhlasit s převzetím dluhu nebo se častěji řeší novou hypotékou a předčasným splacením původního dluhu. Taková transakce je však problematická pro kupujícího, který musí vlastně uhradit stávající dluh na nemovitosti ještě před tím, než se daná nemovitost přepíše v katastru do jeho vlastnictví. Jiná řešení jsou však administrativně příliš náročná nebo i nemožná. Jakmile je úvěr zaplacen, zanikne i zástava, pokud se nejedná o tzv. uvolněnou zástavu, na což by kupujícího měla upozornit realitní kancelář a určitě by ho na to upozornil jeho upozornil advokát.