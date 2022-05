Vrátíme ránu za ránu! Popravou generála Bílého si Heydrich vysloužil „rozsudek smrti“

Mezi popravenými byli vojáci z ilegální Obrany národa – generálové Josef Bílý, Hugo Vojta, František Horáček, Mikuláš Doležal, Oleg Svátek, Václav Šára a další významné osobnosti českého vojenského odboje, jako například podplukovník Josef Balabán. Popraven byl i pražský primátor JUDr. Otakar Klapka či náčelník České obce sokolské PhDr. Augustin Pechlát.

Výsledkem Heydrichova „výjimečného stavu“, který bude trvat od 28. září 1941 do 20. ledna 1942, je „zatím“ 486 Čechů popravených v Praze a Brně a dalších 2242 lidí poslaných k likvidaci do koncentračních táborů! S příchodem Heydricha si teď mohl dělat iluze o možném soužití Čechů s německými okupanty jen největší hlupák či zbabělec. I když Hlavní rasový a osídlovací úřad SS v Berlíně záhy začne určovat procenta Čechů, které lze do budoucna germanizovat, vysídlit někam na Sibiř či fyzicky likvidovat, Heydricha zatím zajímá česká národní elita. Zákonitě mu překáží pilíře předválečné české občanské společnosti: učitelé, důstojníci, legionáři, sokolové a ti dělníci, kteří se nedají koupit za příděly chleba, cigaret, rybích konzerv a rumu.