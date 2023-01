Ceny bytů se zlomí, nejspíš už letos. Kolik peněz vás bude stát nemovitost?

V prosinci vyvrcholil rok nemovitostních extrémů. Co se týče prodejů, začal převisem poptávky a končí převisem nabídky, zejména co se týče bytů. V nabídkách realitních kanceláří a na realitních inzertních serverech jich lze dnes najít výrazně víc než ještě před několika měsíci. Prudké zdražování vystřídal tlak na snižování cen. Ale detailněji predikovat vývoj v dalších měsících či rovnou na celý letošek není snadné. Dle oslovených realitních makléřů se do stavu trhu značně propíše kondice ekonomiky, již silně zasáhla energokrize, a též probíhající válka na Ukrajině, jejíž konec se nyní zdá být v nedohlednu.

Přesto na trhu panuje mírný optimismus. Očekává se, že v první polovině roku by ceny bytů ještě mohly klesat. Pak však dle některých prognóz narazí na své pomyslné cenové dno a následně začnou znovu zvolna růst. Avšak jistě ne hned na ceny roku 2022.