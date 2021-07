Málo známé detaily obnovení olympijských her. Vítězem se stal i pastýř ovcí, za odměnu dostal obrovskou sumu

Dne 23. června 1894 ve velké aule pařížské Sorbonny schválili delegáti kongresu, který později vstoupil do dějin jako první mezinárodní olympijský kongres, obnovení olympijských her. Bylo to jeden a půl tisíce let poté, co je římský císař Theodosius I. Veliký jako pohanský svátek zakázal.