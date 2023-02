Přehledně: Jak platit zdravotní a sociální a kde najdete formuláře

DANĚ 2023 Daňové poplatníky čeká opět roční zúčtování daně z příjmu. V seriálu Daně 2023 se dozvíte, jak správně vyplnit daňové přiznání řádek po řádku a jaké změny si letos ohlídat.

Přehledy určené pro zdravotní pojišťovny a příslušné správy sociálního zabezpečení se podávají do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za příslušný kalendářní rok.

V případě přehledu pro správu sociálního zabezpečení obecně platí, že je-li přiznání k dani z příjmů fyzických osob podáváno 3. dubna, je třeba přehled podat do 2. května. V případě, že bylo daňové přiznání podáno elektronicky do 2. května, je nutné přehled na OSSZ podat do 1. června. A v případě, že bylo daňové přiznání podáváno daňovým poradcem do 3. července, je povinnost OSVČ podat přehled do 1. srpna letošního roku.