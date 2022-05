Dělení majetku často rodinu rozdělí. Kdo je na řadě první a koho můžete vydědit?

Karel (85)

Pan Karel se nikdy neoženil, neměl děti ani závěť nesepsal. Zůstal po něm jen dům na vesnici, o který se po jeho smrti musely podělit tři dcery dvou již dávno zesnulých Karlových bratrů. Očekával se lítý boj o osud zděděného majetku mezi dvojicí sester a sestřenicí, neboť jejich rodiny se takříkajíc „nemusely“. Konflikt skutečně vzplál, ale mezi sestrami – poté, co mladší souhlasila s návrhem sestřenice na prodej domu a spravedlivé rozdělení utržených peněz, zatímco ta starší aktivitu sourozence pochopila jako spiknutí s nenáviděnou famílií a snahu ji z celé akce vyšachovat. Následoval maraton trpkých dohadů a obviňování, veskrze nesmyslných, do něhož byla bohužel zatažena i maminka dvou dědiček, jež se „nezdárné“ mladší dcery – jak pravila – nadobro zřekla. Příběh dědictví měl nakonec zdárné rozuzlení: vzdorovitá starší sestra na prodej domu po čase přece jen kývla, vidina vleklého soudního sporu s příbuznými ji nelákala. Ovšem hlubokou jizvu na rozbitém vztahu v rodině už nikdo nikdy nezahojil...

CO VÁS ČEKÁ V SERIÁLU PENÍZE V DŮCHODU Příprava na důchod (29.4.) Spoříme v důchodu (30. 4.) Účet na internetu a v mobilu + půjčky v penzi (2. 5.) Šmejdi na internetu + obrana před podvodnými telefonáty (3. 5.) Jak se zorientovat v systému sociální pomoci (4. 5.) Práce v penzi + Diskriminace seniorů na pracovním trhu (5. 5.) Dluhová past v penzi ( 6. 5.) Insolvence a oddlužení v seniorském věku (7. 5.) Opatrovnictví – kdo se stará o nemocného seniora (9. 5.) Osobní údaje ve zdravotnictví – kdo smí znát seniorův stav (10. 5) Dědictví, kdo má na co nárok po seniorovi (11. 5.) Závěť a darování (12. 5)

Kdyby pan Karel tušil, co dědictví po něm způsobí, možná by ještě za svého života sepsal závěť a neteře tak sám podělil. Třeba by tím zabránil konfliktu, kdo ví. Ani paragrafy sice nedokážou čelit nejdivočejším příbuzenským excesům, přesto se občanský zákoník snaží dědické právo vymezit poměrně pregnantně.