Danit musí i řada penzistů. Na koho se povinnost vztahuje?

Možnosti přivýdělku ke starobnímu důchodu závisejí na věku seniora. Tedy přesněji na tom, zda má nárok na řádný, nebo jen na předčasný důchod. Pobírání řádného starobního důchodu totiž možnosti přivýdělku nelimituje, může podnikat, nechat se zaměstnat či pracovat na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Ani výše výdělku není limitována.

V případě předčasného důchodu jsou však nastaveny poměrně přísné mantinely. Výdělek nesmí přesáhnout hranici, kdy by jeho výše zakládala účast na důchodovém, resp. nemocenském pojištění (sociální pojištění). V praxi to znamená, že může pracovat na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do deseti tisíc korun nebo na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou nižší než 3500 korun pro rok 2022 (do 4000 Kč měsíčně od roku 2023).