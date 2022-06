Nemohla si přečíst ani dopis na rozloučenou. Janě Kánské zavraždili komunisti matku, otce neviděla 17 let

Svůj poslední dopis určený především rodině, dceři, těhotné sestře, otci a dalším, napsala Milada Horáková v den popravy ve 2.30 ráno: ... Je to zvláštní shoda okolností; když se měla narodit Jana, udělala jí místo na světě naše máma. Teď dělám tu výměnu životů zase já.…Teď ještě pevný ruky stisk. – Ptáci už se probouzejí – začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou – musí se uměti prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je jiného život než boj. Buďte zdrávi. Jsem jen a jen Vaše. Milada.

Číst dopisy za 40 let

Dopisy, které její matka napsala v červnu 1950, v posledních hodinách svého života, členům rodiny nevydali. Ačkoli to bylo její poslední přání.

„... na poslední návštěvě pár hodin před popravou nám maminka řekla, že nám je napsala. Byla jsem tam tenkrát já, moje teta, tedy maminčina sestra Věra Tůmová, a její muž,“ vzpomínala v roce 2007 v rozhovoru Jana Kánská.

Tehdy třiasedmdesátiletá dcera Milady Horákové přijela do původní vlasti na jednu z návštěv ze svého washingtonského domova.